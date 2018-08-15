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    Жизнь

    Пиппа Миддлтон впервые замечена в компании свекра, обвиненного в насилии

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    Пиппа Миддлтон впервые замечена в компании свекра, обвиненного в насилии

    Еще в конце марта этого года свекр сестры Кейт Миддлтон - Пиппы - миллионер, бизнесмен и профессиональный гонщик Дэвид Мэттьюс был обвинен в двух изнасилованиях, причем в одном случае - несовершеннолетней

    Тогда Дэвид был арестован прямо в аэропорту Орли во Франции, но позже выпущен под залог до выяснения обстоятельств. Долгое время его не было видно, и только на днях папарацци удалось сделать с ним несколько фото, причем в компании Пиппы. Сестра герцогини Кембриджской, ее муж Джеймс Мэттьюс и его родители пили чай во дворе их дома в Лондоне.

    Примечательно, что на семейное чаепитие беременная Пиппа приехала на своем любимом транспортном средстве - велосипеде. Несмотря на 7-й месяц, она продолжает вести очень активный образ жизни: чуть ли не ежедневно устраивает себе велопрогулки, занимается спортом и гуляет с собаками.

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    Пиппа Миддлтон впервые замечена в компании свекра, обвиненного в насилии
    Пиппа Миддлтон впервые замечена в компании свекра, обвиненного в насилии
    Пиппа Миддлтон впервые замечена в компании свекра, обвиненного в насилии

    Возвращаясь к Дэвиду, напомним, что в марте ему предъявили обвинения в двух изнасилованиях, и оба произошли в конце 90-х. Первое случилось в Париже, жертвой стала 15-летняя девочка, а второе на острове Сен-Барт, где расположен знаменитый отель семьи Мэттьюс. Пострадавшие обратились в полицию спустя много лет, сам Дэвид все обвинения отрицает и называет их выдуманными от начала и до конца.

    Джерело: Hello!

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