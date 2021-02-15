Застрелили и надругались. В США королеву красоты обнаружили мертвой на трассе

Выйти на след убийцы следователям помогла записка с его именем

47-летняя модель Ребекка Ландрит была убита в американском штате Пенсильвания. Титулованную красавицу застрелил 28-летний водитель грузовика Трейси Роллинз-младший.

Ребекка познакомилась с мужчиной на стоянке грузовиков в Коннектикуте в декабре. В течение двух месяцев модель сопровождала Трейси в его поездках по штатам Индиана, Огайо, Висконсин, Иллинойс и Мэн. А 7 февраля Ландрит была найдена мертвой на выезде с автомагистрали. Обнаруживший убитую женщину на трассе работник Министерства транспорта Пенсильвании обратился в полицию.

Правоохранители заявили о том, что на теле Ребекки было 18 огнестрельных ранений. Пули попали в голову, шею, горло, грудь и руку модели.

Выйти на след убийцы следователям помогла записка с его именем, номером телефона и адресом электронной почты. Ее нашли в куртке погибшей. Вскоре в Коннектикуте задержали 28-летнего водителя грузовика Трейси Роллинза-младшего. Ему предъявили обвинение в убийстве и надругательстве над телом.

Полицейские заявили, что обнаружили в автомобиле арестованного кровь жертвы и гильзы. На вину Роллинза-младшего указывают также следы чистящего средства на пассажирском сиденье и в кабине его грузовика. Правоохранители заявили, что мужчина произвел 18 выстрелов в свою попутчицу, а затем сбросил ее из кабины на обочину трассы.

Трейси доставили в исправительный центр Хартфорда. Назначен залог в размере 1 миллиона долларов.

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