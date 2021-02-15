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    Жизнь

    Застрелили и надругались. В США королеву красоты обнаружили мертвой на трассе

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    Застрелили и надругались. В США королеву красоты обнаружили мертвой на трассе

    Выйти на след убийцы следователям помогла записка с его именем

    47-летняя модель Ребекка Ландрит была убита в американском штате Пенсильвания. Титулованную красавицу застрелил 28-летний водитель грузовика Трейси Роллинз-младший.

    Ребекка познакомилась с мужчиной на стоянке грузовиков в Коннектикуте в декабре. В течение двух месяцев модель сопровождала Трейси в его поездках по штатам Индиана, Огайо, Висконсин, Иллинойс и Мэн. А 7 февраля Ландрит была найдена мертвой на выезде с автомагистрали. Обнаруживший убитую женщину на трассе работник Министерства транспорта Пенсильвании обратился в полицию.

    Правоохранители заявили о том, что на теле Ребекки было 18 огнестрельных ранений. Пули попали в голову, шею, горло, грудь и руку модели.

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    Застрелили и надругались. В США королеву красоты обнаружили мертвой на трассе
    Застрелили и надругались. В США королеву красоты обнаружили мертвой на трассе

    Выйти на след убийцы следователям помогла записка с его именем, номером телефона и адресом электронной почты. Ее нашли в куртке погибшей. Вскоре в Коннектикуте задержали 28-летнего водителя грузовика Трейси Роллинза-младшего. Ему предъявили обвинение в убийстве и надругательстве над телом.

    Полицейские заявили, что обнаружили в автомобиле арестованного кровь жертвы и гильзы. На вину Роллинза-младшего указывают также следы чистящего средства на пассажирском сиденье и в кабине его грузовика. Правоохранители заявили, что мужчина произвел 18 выстрелов в свою попутчицу, а затем сбросил ее из кабины на обочину трассы.

    Трейси доставили в исправительный центр Хартфорда. Назначен залог в размере 1 миллиона долларов.

    Ранее «Скотч» показывал блогершу с самой большой грудью, которая собирается сделать себе самую большую вагину.

    «Хирургия превратилась в мой бренд. Все знают меня из-за моих операций. Это стало для меня стилем жизни и хобби. Мне нравится волнение, которое я переживаю до, после и во время пластики. Проектировать части своего тела и наблюдать за результатами — это весело. Я хочу самую большую вагину в мире!» - цитирует Марию Daily Star.

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    Теги: знаменитости модель убийство умер
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