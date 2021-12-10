Вандали залишили написи на зупинках громадського транспорту (фото)

Комунальне підприємство «Міські дороги» повідомляє про акти вандалізму

Сьогодні, 10 грудня 2021 року, співробітники Комунального підприємства «Міські дороги» під час планового обходу території зафіксували акт вандалізму. Невідомі вандали розмалювали потворними написами зупинкові комплекси загального користування по всій вулиці Адмірала Лазарева.

Фахівці виробничого структурного підрозділу № 8 КП «Міські дороги» привели міське майно до належного санітарно-технічного стану: змили написи та привели до належного вигляду прилеглу територію.

Одеська мерія звертається до мешканців та гостей міста з проханням дбайливо ставитися до майна міської громади. Якщо ви стали свідком вандалізму, прохання повідомляти про це за телефоном: 102 (поліція) або телефоном підприємства «Міські дороги»: (048) 798-19-25.

Навмисне псування і знищення міського майна тягнуть за собою кримінальну відповідальність.