Вандали залишили написи на зупинках громадського транспорту (фото)
Комунальне підприємство «Міські дороги» повідомляє про акти вандалізму
Сьогодні, 10 грудня 2021 року, співробітники Комунального підприємства «Міські дороги» під час планового обходу території зафіксували акт вандалізму. Невідомі вандали розмалювали потворними написами зупинкові комплекси загального користування по всій вулиці Адмірала Лазарева.
Фахівці виробничого структурного підрозділу № 8 КП «Міські дороги» привели міське майно до належного санітарно-технічного стану: змили написи та привели до належного вигляду прилеглу територію.
Одеська мерія звертається до мешканців та гостей міста з проханням дбайливо ставитися до майна міської громади. Якщо ви стали свідком вандалізму, прохання повідомляти про це за телефоном: 102 (поліція) або телефоном підприємства «Міські дороги»: (048) 798-19-25.
Навмисне псування і знищення міського майна тягнуть за собою кримінальну відповідальність.
Відповідальність за пошкодження комунального майна
Кримінальний кодекс України
Стаття 194. Умисне знищення або пошкодження майна
1. Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, карається штрафом до п’ятдесяти (850 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
Стаття 296. Хуліганство
1. Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, карається штрафом від п'ятисот (8500 грн) до тисячі (17000 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.
2. Ті самі дії, вчинені групою осіб, караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.