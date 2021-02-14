Настя Каменских в секси-платье вызвала дрожь по телу у мужчин (фото)

Звезда похвасталась фигурой в платье с вырезом до талии

33-летняя Настя Каменских вновь вызвала ажиотаж. Она облачилась в длинное силуэтное платье молочного оттенка.

Каменских выбрала наряд с воздушными плечами и экстремальным декольте до талии. V-образный вырез обнажил бюст артистки, которая проигнорировала бра.

Фанаты адресовали любимице комплименты. Некоторым певица напомнила голливудскую актрису.

«Как лебедь», «Ангел», «Идеальная», «Так выглядит фигура мечты!», «Восхитительна», «Шикарная девушка», «Вы похожи на греческую амфору», «От тебя дрожь по телу! Королева!», «Редкий диамант», «Голливудская звезда, не иначе. Как раз для красной ковровой дорожки "Оскара"! Выглядишь потрясающе» — прокомментировали они.

Ранее «Скотч» рассказывал о знаменитой модели плюс-сайз Эшли Грэм, которая занимается незащищенным сексом ради эксперимента.

По словам модели, она готова прямо сейчас забеременеть второй раз, однако поскольку она продолжает кормить сына грудью, то это маловероятно.