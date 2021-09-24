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    «Нет денег – умри». Звезда «Танцев со звездами» Илона Гвоздева пожаловалась на медицину

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    Известная танцовщица и звезда &laquo;Танцев со звездами&raquo; Илона Гвоздева - «Нет денег – умри». Звезда «Танцев со звездами» Илона Гвоздева пожаловалась на медицину
    Известная танцовщица и звезда «Танцев со звездами» Илона Гвоздева
    instagram.com/ilonagvozdeva/

    У младшего сын звезды проблемы со здоровьем

    Известная танцовщица и звезда «Танцев со звездами» Илона Гвоздева пожаловалась на украинские больницы и врачей. Об ужасах медицины Гвоздева рассказала на своей странице в Instagram.

    «Есть деньги - живи. Нет денег - умри. Примерно такое ужасное положение сейчас в нашей стране. Вчера я прочувствовала на себе и своем ребенке всю нашу систему оказания первой неотложной помощи и почувствовала себя первый раз в жизни беспомощной в нашей стране!», – написала танцовщица.

    Она отметила, что жутко осознавать, что всем наплевать, а здоровье детей находится только в руках родителей и воле Божьей.

    Илона Гвоздева рассказала об ужасах украинской медицины.

    instagram.com/ilonagvozdeva/
    instagram.com/ilonagvozdeva/

    «Уровень медицинского образования низкий и наши специалисты в сфере медицины обозлены и недовольны своей жизнью, но при этом все равно продолжают работать и с важным видом делают свою "нелюбимую", "не достойную оплаты" работу», - добавила Гвоздева.

    По словам артистки, специалисты сейчас умеют только бумажки перекладывать, а не оказывать квалифицированную помощь. Медсестры не умеют ставить катетеры, а врачи орут на родителей: «Мамаша, куда вы смотрели, что ребенка довели до такого состояния».

    «Страшно, что, если у тебя нет денег, связей и статуса - ты практически не человек и ты не заслуживаешь достойного отношения, внимания и оказания помощи», - отметила Гвоздева.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Федишин показала, как каждое утро собирает детей в школу.

    Певица готовит для двоих сыновей одежду, завтраки и ланчи в школу. Более того, она даже проверяет их рюкзаки.

    «Проснуться в 6:30, глянуть в окно, какая там погода, и подобрать одежду. Приготовить завтрак, ланч-бокс, проверить школьные рюкзаки», – поделилась артистка.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    «Нет денег – умри». Звезда «Танцев со звездами» Илона Гвоздева пожаловалась на медицину