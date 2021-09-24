«Нет денег – умри». Звезда «Танцев со звездами» Илона Гвоздева пожаловалась на медицину

У младшего сын звезды проблемы со здоровьем

Известная танцовщица и звезда «Танцев со звездами» Илона Гвоздева пожаловалась на украинские больницы и врачей. Об ужасах медицины Гвоздева рассказала на своей странице в Instagram.

«Есть деньги - живи. Нет денег - умри. Примерно такое ужасное положение сейчас в нашей стране. Вчера я прочувствовала на себе и своем ребенке всю нашу систему оказания первой неотложной помощи и почувствовала себя первый раз в жизни беспомощной в нашей стране!», – написала танцовщица.

Она отметила, что жутко осознавать, что всем наплевать, а здоровье детей находится только в руках родителей и воле Божьей.

Илона Гвоздева рассказала об ужасах украинской медицины.

instagram.com/ilonagvozdeva/

«Уровень медицинского образования низкий и наши специалисты в сфере медицины обозлены и недовольны своей жизнью, но при этом все равно продолжают работать и с важным видом делают свою "нелюбимую", "не достойную оплаты" работу», - добавила Гвоздева.

По словам артистки, специалисты сейчас умеют только бумажки перекладывать, а не оказывать квалифицированную помощь. Медсестры не умеют ставить катетеры, а врачи орут на родителей: «Мамаша, куда вы смотрели, что ребенка довели до такого состояния».

«Страшно, что, если у тебя нет денег, связей и статуса - ты практически не человек и ты не заслуживаешь достойного отношения, внимания и оказания помощи», - отметила Гвоздева.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Федишин показала, как каждое утро собирает детей в школу.

Певица готовит для двоих сыновей одежду, завтраки и ланчи в школу. Более того, она даже проверяет их рюкзаки.

«Проснуться в 6:30, глянуть в окно, какая там погода, и подобрать одежду. Приготовить завтрак, ланч-бокс, проверить школьные рюкзаки», – поделилась артистка.