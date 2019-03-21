Жена Андрея Шабанова трогательно поздравила супруга в соцсети с днем рождения



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Андрей Шапабанов и его супруга Лера Бородина

Сегодня известный украинский шоумен Андрей Шабанов отмечает 43-летие

Сегодня ведущий проекта Нового канала «Тайный агент. Пост-шоу» Андрей Шабанов отмечает 43-летие.

Именинник и ведущий проекта «Тайный агент. Пост-шоу» Андрей Шабанов принимает поздравления. Известному шоумену исполнилось 43 года. Как удалось узнать Scotch, первым он получил поздравление с другого конца земли!

Конечно же, от жены Леры Бородиной. Несмотря на занятость и расстояние, звездная пара всегда находит время друг для друга.

«Ситуация – дождаться 7 утра в Сеуле, чтобы в Киеве наступила полночь! 21 марта – день моего личного солнцестояния. День рождения мальчика, который изменил мою жизнь. Тонко, легко, с любовью, без напряга, не меняя меня. Люблю тебя сильно, мой супергерой Андрей Шабанов!», - трогательно написала супруга Шабанова в соцсети Instagram.

В семье Андрея и Леры подрастают две дочки – Соня и Маша. У Андрея также есть взрослый сын от предыдущего брака. Но, судя по пожеланию Бородиной, на этом пара останавливаться не собирается.

«Хочу, чтобы ты жил вечно, кайфовал от каждого дня, даже унылого, пасмурного и с дождем. Ведь у нас всегда есть пульт с кнопкой Netflix, конфеты, чёрный чай и мы друг у друга. Мне сложно подобрать для тебя пожелания – потому что знаю, что они все сбудутся и без этих вот записанных в предложение букв. Все, о чем ты мечтал, – случается, все, за что ты берешься – получается! Вот только Ванечку нам еще – и бинго! Будь здоров, пусть нам будет весело, и пусть эта игра не заканчивается никогда.С днём рождения, родной...»? – добавила Лера Бородина.