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    Жизнь

    Джамала впервые показала лицо маленького сына

    • Розсилка
    Джамала с маленьким сыном - Джамала впервые показала лицо маленького сына
    Джамала с маленьким сыном
    instagram.com/jamalajaaa

    Украинская певица опубликовала новый снимок годовалого малыша в соцсети

    Победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2018» необычным образом поздравила поклонников с Днем счастья, который отмечают 20 марта. В честь необычного праздника артистка опубликовала фото с маленьким сыном Эмиром. 

    «Сегодня международный День счастья! Вы знали? Будьте счастливы каждый день, не только сегодня», – написала певица в Instagram.


    Украинская певица Джамала с сыном

    Украинская певица Джамала с сыном

    Но главным сюрпризом стало то, что Джамала не стала скрывать лицо малыша. Несмотря на то, что  мальчик не смотрел в камеру, поклонникам удалось рассмотреть черты его лица.

    «Такие нежные», «Дети - наше счастье», «Прелестная мама с малышом», «Точная копия Джа», - пишут фолловеры в комментариях.

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