Художник создает миниатюрные миры в старых карманных часах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Часы – вещь символическая. Хотя бы потому, что они связаны со временем, а значит – с человеческой жизнью

Часы присутствуют во многих сказках, о них сочиняют песни и слагают стихи. Греческий художник Грегори Грозос считает, что они могут вместить в себя целые миры. Но не в абстрактно-философском, а буквальном смысле.

Свои творения Грегори Грозос называет «миниатюрными мирами». Это, действительно, так, потому что располагаются они в старых карманных часах. Работы греческого художника отличаются множеством тонких, филигранно выполненных деталей.

Все идеи, воплощенные в этой изящной вселенной, принадлежат самому Грегори. По мнению автора, его миниатюры можно отнести к таким направлениям, как стимпанк (технология + декоративно-прикладное искусство), фэнтези и причудливый стиль (whimsical). Уделяя большое внимание мелким деталям, сделанным из самых различных материалов, Грегори стремится создать гармоничное и эстетически совершенное целое.

Искусство – это область человеческой культуры, которая обладает огромной силой воздействия на людей.

Творческая фантазия Грегори Грозоса многогранна и неисчерпаема: каждый из созданных им мини-миров не похож на другие. Несмотря на ограниченное пространство внутри карманных часов, художнику удается рассказать интересную историю, полную удивительных подробностей, которые притягивают взгляд и будоражат воображение.

Джерело: cameralabs.org