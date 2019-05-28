Жена Позитива из группы «Время и Стекло» показала свою «пятую» точку в соцсети



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Несмотря на то, что Позитиву часто приписывают роман с замужней Надей Дорофеевой, певец уже несколько лет счастлив в браке

Избранницей Алексея Завгороднего является Анна Андрийчук-Завгородняя, которая сейчас вместе с молодоженами Потапом и Настей отдыхает в Турции.

Анна – девушка яркая. Она активно ведет свою страницу в соцсети Instagram. Красотка часто радует публику милыми снимками с мужем, а также будоражит Сеть откровенными фото.

Один из таких кадров появился на днях в ее микроблоге. Супруга солиста группы «Время и Стекло» поделилась снимком, на котором видна ее «пятая» точка.

Снимок девушка оставила без подписи, но и без этого сумела привлечь внимание фолловеров. В комментариях они забросали ее комплиментами, отметив, что Алексею повезло с женой – она действительно красотка с шикарной фигурой.





Джерело: Теленеделя