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    Жизнь

    Жена Позитива из группы «Время и Стекло» показала свою «пятую» точку в соцсети

    • Розсилка
    Жена Позитива из группы «Время и Стекло» показала свою «пятую» точку в соцсети

    Несмотря на то, что Позитиву часто приписывают роман с замужней Надей Дорофеевой, певец уже несколько лет счастлив в браке

    Избранницей Алексея Завгороднего является Анна Андрийчук-Завгородняя, которая сейчас вместе с молодоженами Потапом и Настей отдыхает в Турции.

    Анна – девушка яркая. Она активно ведет свою страницу в соцсети Instagram. Красотка часто радует публику милыми снимками с мужем, а также будоражит Сеть откровенными фото.

    Один из таких кадров появился на днях в ее микроблоге. Супруга солиста группы «Время и Стекло» поделилась снимком, на котором видна ее «пятая» точка.

    Снимок девушка оставила без подписи, но и без этого сумела привлечь внимание фолловеров. В комментариях они забросали ее комплиментами, отметив, что Алексею повезло с женой – она действительно красотка с шикарной фигурой.


    Джерело: Теленеделя

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