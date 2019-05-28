Певица Michelle Andrade расскажет подросткам о менструации



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Michelle Andrade

Украинская певица стала другом ЮНИСЕФ в Украине

28 мая, в международный День менструальной гигиены глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер и Michelle Andrade подписали Меморандум о сотрудничестве.

Детский фонд ООН при участии украинской певицы расскажет подросткам о менструальной гигиене.





«Думаю, что многие девушки сталкивались с переживаниями и стеснением во время менструации. Я – не исключение. В такие моменты важно помнить, что менструация есть у всех девушек и женщин на планете, это природный и естественный процесс, который дарит нам способность давать жизнь. Я рада нашей дружбе с ЮНИСЕФ и возможности донести украинской молодежи, как правильно заботиться о своем здоровье и чувствовать уверенность в себе во время менструации», -так прокомментировала свое новое направление работы Michelle Andrade.