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    Шоу-биз

    Монатик стал обладателем звезды на Аллее славы

    • Розсилка
    Монатик - Монатик стал обладателем звезды на Аллее славы
    Монатик

    Артист признался что с этим событием связано несколько судьбоносных совпадений

    Невероятная популярность Монатика приносит ему не только любовь меломанов, но и всяческие премии.

    Как признается артист, для него эта звезда – память о том, что все возможно, и нужно бежать не от проблем, а навстречу мечтам.

    «Я помню, как по этой дороге каждый день ходил с работы. Я работал на «Кловской» и возвращался сюда на метро. А сейчас так случилось, что прямо на этой дороге моя звезда. Не знаю, но мне так сложно назвать это моей звездой», – рассказывает Монатик в интервью «Ранку з Україною».

    Еще одно совпадение – звезда Дмитрия расположена рядом со звездой человека, особенного для артиста.

    «С Ниной Митрофановной. Она – легенда украинской песни. И я в восторге от того, что мы с ней так рядом», – говорит Дмитрий.

    Артисты не просто знакомы. Год назад Монатик и Нина Матвиенко сначала шокировали фанатов яркой фотосессией, а затем выпустили лирическую песню.

    Но и на этом совпадения не заканчиваются. Звезду заложили рядом с местом, которое готовит для артиста самое тяжелое испытание за всю его карьеру. Аллея звезд расположена в нескольких минутах от стадиона «Олимпийский», где 1 июня состоится масштабное шоу Монатика.

    Дмитрий не скрывает волнения. «Действительно переживаю за то, чтобы все сработало. И искренне надеюсь, что все получится», – отметил артист.

     

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