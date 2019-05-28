Монатик стал обладателем звезды на Аллее славы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Монатик

Артист признался что с этим событием связано несколько судьбоносных совпадений

Невероятная популярность Монатика приносит ему не только любовь меломанов, но и всяческие премии.

Как признается артист, для него эта звезда – память о том, что все возможно, и нужно бежать не от проблем, а навстречу мечтам.

«Я помню, как по этой дороге каждый день ходил с работы. Я работал на «Кловской» и возвращался сюда на метро. А сейчас так случилось, что прямо на этой дороге моя звезда. Не знаю, но мне так сложно назвать это моей звездой», – рассказывает Монатик в интервью «Ранку з Україною».

Еще одно совпадение – звезда Дмитрия расположена рядом со звездой человека, особенного для артиста.

«С Ниной Митрофановной. Она – легенда украинской песни. И я в восторге от того, что мы с ней так рядом», – говорит Дмитрий.

Артисты не просто знакомы. Год назад Монатик и Нина Матвиенко сначала шокировали фанатов яркой фотосессией, а затем выпустили лирическую песню.

Но и на этом совпадения не заканчиваются. Звезду заложили рядом с местом, которое готовит для артиста самое тяжелое испытание за всю его карьеру. Аллея звезд расположена в нескольких минутах от стадиона «Олимпийский», где 1 июня состоится масштабное шоу Монатика.

Дмитрий не скрывает волнения. «Действительно переживаю за то, чтобы все сработало. И искренне надеюсь, что все получится», – отметил артист.