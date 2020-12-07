Женщина приютила 500 бродячих животных. Ее жизнь стала воплощением популярного мема

Марьям даже пришлось переехать в собственный дом, потому что соседи жаловались на огромное количество животных в квартире

Дом 51-летней Марьям Аль-Балуши из Маската, Оман, — настоящий рай для любителей кошек (и немного — собак). Женщина на протяжении долгого времени ухаживает за приблудными животными, увеличивая свою семью в геометрической прогрессии. Сейчас под ее крышей проживают 480 кошек и 12 собак, пишет Oddity Central.

Нельзя сказать, чтобы бабушка была изначально какой-то фанаткой животных. Во всем виноват был ее маленький сын, который принес с улицы котенка, но к уходу за ним относился очень несерьезно. Забота о пушистике легла на плечи Марьям, и тогда она поняла, что не против помочь еще какому-нибудь приблудышу.

Раньше женщина неслась с работы, чтобы покормить свою ораву, но теперь, на пенсии, Марьям посвящает питомцам все свое время. Ей даже пришлось переехать из квартиры, потому что соседи постоянно возмущались ее зверинцем, хотя бабушка за ним тщательно следила. В месяц на корм, наполнитель и ветеринара уходит по 8 тыс. долларов, но женщина справляется благодаря пожертвованиям.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.

«Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.