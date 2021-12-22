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    Жертва насилия и абьюза: Леди Гага рассказала о своей роли в «Доме Gucci»

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    Реджиани стремилась превратиться из &laquo;ничто&raquo;, из &laquo;вещи&raquo;, из &laquo;игрушки&raquo; в силу, которую уважают - Жертва насилия и абьюза: Леди Гага рассказала о своей роли в «Доме Gucci»
    Реджиани стремилась превратиться из «ничто», из «вещи», из «игрушки» в силу, которую уважают
    Фото: кадр из фильма

    Певица Леди Гага назвала главную героиню фильма «Дом Gucci» Патрицию жертвой абьюза

    Певица и актриса Леди Гага рассказала, как она работала над ролью главной героини Патриции Реджиани в фильме режиссера Ридли Скотта «Дом Gucci». За эту работу исполнительнице прочат номинацию на премию «Оскар», сообщают «Известия».

    Леди Гага внимательно изучила материалы о жизни Патриции — авантюристки и супруги Маурицио Гуччи. Артистка раскрыла подробности о работе над своей ролью: по ее мнению, на формирование женщины повлияла ее мать Сильвана Реджиани. Героиня Гаги не являлась охотницей за деньгами, как считают многие. Певица предположила, что Реджиани искала внимания у членов семьи Гуччи, у самого Маурицио, и назвала ее жертвой абьюза.

    «Она буквально выступала сводницей, не просто знакомя дочь с богатыми молодыми людьми, но как бы предлагая ее им. Патриции было 12 лет, когда это случилось в первый раз. То есть она в буквальном смысле была жертвой абьюза, насилия над малолетней», — подчеркнула исполнительница.

    Певица добавила, что Реджиани стремилась превратиться из «ничто», из «вещи», из «игрушки» в силу, которую уважают. Женщина одна противостояла всем богатым и привилегированным мужчинам семьи Гуччи, заключила Леди Гага.

    Ранее сообщалось, что семью Гуччи возмутила клевета в фильме «Дом Gucci». Наследники владельца Gucci заявили, что события картины не соответствуют действительности.

    «Дом Gucci» повествует о смерти Маурицио Гуччи, убийство которого заказала его экс-супруга Патриция Реджани. Мировая премьера фильма состоялась 9 ноября, в России — 2 декабря.

    Певица Леди Гага исполнила в фильме роль Патриции Реджани, Адам Драйвер — Маурицио Гуччи. В картине также приняли участие Сальма Хайек, Аль Пачино, Джереми Айронс и Джаред Лето.

    Напомним, дом Gucci. Чем фильм оскорбил наследников популярного семейства?

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    Теги: певица Леди Гага
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    Жертва насилия и абьюза: Леди Гага рассказала о своей роли в «Доме Gucci»