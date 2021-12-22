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    Тоня Матвиенко проговорилась, что покупает новогодние подарки на распродажах

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    Антонина Матвиенко с мамой, мужем и дочкой - Тоня Матвиенко проговорилась, что покупает новогодние подарки на распродажах
    Антонина Матвиенко с мамой, мужем и дочкой
    Фото: Инстаграм певицы

    Если новогодняя ночь будет без работы, артистка с удовольствием останется дома

    Певица Тоня Матвиенко, отвечая на вопросы журналистов телеканала «Украина» о своих новогодних традициях, призналась, что подарки родным пытается готовить заранее – заказывает их во время распродажи на «черную пятницу» и вручает сразу, как только прибудут. «Но и под елку все равно какую-нибудь мелочь кладу – шампуньку, чаек, что-то недорогое. Все же ждут», – рассказала певица.

    Артистка также поделилась планами на празднование 2022-го года. Тоня говорит, что часто выступления в новогоднюю ночь планируются буквально за несколько дней до события. Так было и в прошлом году – они с мужем, музыкантом Арсеном Мирзояном пели на одном корпоративном мероприятии. А если новогодняя ночь будет без работы, звездная семья с удовольствием останется дома. «И в таком случае у нас есть традиция – мы ходим на Софийскую площадь. Берем с собой шампанское и вместе со всем народом празднуем Новый год», – отметила Матвиенко за кулисами концерта «Музыкальная платформа».

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    Теги: Новый год певица шоу-бизнес
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    Тоня Матвиенко проговорилась, что покупает новогодние подарки на распродажах