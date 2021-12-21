Оголила грудь и бедро: Кароль взбудоражила фанатов шикарным образом (фото)

Тина Кароль надела сексуальное вечернее платье

На официальной фан-странице украинской певицы Тины Кароль в Instagram 20 декабря обнародовали ее фото в черном декольтированном платье с высоким разрезом.

В подписи к фото говорится, что Тина Кароль будет гостьей концерта «Вечернего Квартала», который покажут 31 декабря в 20.00 на телеканале «1+1».

«Прелесть», – прокомментировал подписчик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль ФанТина (@tinakarol_fantina)

Ранее, в ноябре сын Тины Кароль Вениамин отмечал день рождения – ему исполнилось 13 лет. В этот день певица прилетела в Лондон, где учится мальчик, и провели с ним праздник.