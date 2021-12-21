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    Оголила грудь и бедро: Кароль взбудоражила фанатов шикарным образом (фото)

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    Тина Кароль будет гостьей концерта&nbsp;&laquo;Вечернего Квартала&raquo; - Оголила грудь и бедро: Кароль взбудоражила фанатов шикарным образом (фото)
    Тина Кароль будет гостьей концерта «Вечернего Квартала»
    Фото из открытых источников

    Тина Кароль надела сексуальное вечернее платье

    На официальной фан-странице украинской певицы Тины Кароль в Instagram 20 декабря обнародовали ее фото в черном декольтированном платье с высоким разрезом.

    В подписи к фото говорится, что Тина Кароль будет гостьей концерта «Вечернего Квартала», который покажут 31 декабря в 20.00 на телеканале «1+1».

    «Прелесть», – прокомментировал подписчик.

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    Публикация от Тина Кароль ФанТина (@tinakarol_fantina)

    Ранее, в ноябре сын Тины Кароль Вениамин отмечал день рождения – ему исполнилось 13 лет. В этот день певица прилетела в Лондон, где учится мальчик, и провели с ним праздник.

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    Теги: Тина Кароль певица
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    Оголила грудь и бедро: Кароль взбудоражила фанатов шикарным образом (фото)