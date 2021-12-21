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    Отец Бритни Спирс требует, чтобы она продолжала оплачивать услуги его адвокатов

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    Джейми и Бритни Спирс - Отец Бритни Спирс требует, чтобы она продолжала оплачивать услуги его адвокатов

    Джейми и Бритни Спирс

    Фото из открытых источников

    По его мнению, это в интересах самой же Бритни

    Чуть больше месяца прошло с того момента, когда Джейми Спирс был официально отстранен от должности опекуна своей дочери Бритни Спирс. Однако он подал новое ходатайство. Отец 40-летней звезды требует, чтобы его дочь продолжала оплачивать услуги его адвоката по делу о прекращении его полномочий.

    «Незамедлительная выплата гонораров адвокатам Джейми необходима для обеспечения того, чтобы его опекунство могло быть завершено быстро и рационально, чтобы Бритни могла взять под контроль свою жизнь так, как желают она и Джейми», – говорится в судебных документах

    Адвокат Бритни Спирс Мэттью Розенгарт назвал требование Джейми «позорным».

    «Мистер Спирс получил много миллионов долларов от Бритни в качестве опекуна, заплатив своим адвокатам еще миллионы. И все это благодаря работе Бритни и с трудом заработанным ей деньгам. Опекунство было прекращено, и мистер Спирс был с позором отстранен от должности. В сложившихся обстоятельствах его ходатайство не только юридически необоснованно, но и просто отвратительно. Бритни давала показания о боли, которую причинил ей отец, и это только усиливает ее. Это не то, что делает отец, который любит свою дочь», – заявил он.

    Напомним, Бритни Спирс 15 декабря запостила в Instagram видео, на котором, стоя со спины возле новогодней елки, кого-то кормит из бутылочки.

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    Теги: певица адвокат новости
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    Отец Бритни Спирс требует, чтобы она продолжала оплачивать услуги его адвокатов