Журналисты раскрыли тайное увлечение Ким Чен Ына

Диктатор увлекся грузовыми кораблями

Британские журналисты раскрыли тайное увлечение диктатора Северной Кореи Ким Чен Ына, которым он занимался во время длительного отсутствия в публичном пространстве. Об этом сообщает The Times.

По информации издания, политик изучал концепции двух новых туристических направлений, а также начал разрабатывать дизайн бутылок, грузовых кораблей, логотипов компаний и школьной формы. Отмечается, что об этом факте свидетельствуют новые снимки Ким Чен Ына, на которых он запечатлен с блокнотом в руках на выставке промышленного дизайна в Пхеньяне.

Согласно материалу, в прошедшем мероприятии принимали участие художники Северной Кореи, которые представили общественности собственные разнообразные дизайн-проекты. Журналисты проанализировали фотографии с выставки и выяснили, что лидер страны провел как минимум 25 дней за изучением 110 работ участников.

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