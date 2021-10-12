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    Журналисты раскрыли тайное увлечение Ким Чен Ына

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    Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын - Журналисты раскрыли тайное увлечение Ким Чен Ына
    Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын

    Диктатор увлекся грузовыми кораблями

    Британские журналисты раскрыли тайное увлечение диктатора Северной Кореи Ким Чен Ына, которым он занимался во время длительного отсутствия в публичном пространстве. Об этом сообщает The Times.

    По информации издания, политик изучал концепции двух новых туристических направлений, а также начал разрабатывать дизайн бутылок, грузовых кораблей, логотипов компаний и школьной формы. Отмечается, что об этом факте свидетельствуют новые снимки Ким Чен Ына, на которых он запечатлен с блокнотом в руках на выставке промышленного дизайна в Пхеньяне.

    Согласно материалу, в прошедшем мероприятии принимали участие художники Северной Кореи, которые представили общественности собственные разнообразные дизайн-проекты. Журналисты проанализировали фотографии с выставки и выяснили, что лидер страны провел как минимум 25 дней за изучением 110 работ участников.

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    Теги: знаменитости Ким Чен Ын
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    Журналисты раскрыли тайное увлечение Ким Чен Ына