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    Невозможно узнать. Tayanna показала, как выглядела много лет назад (фото)

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    Певица Татяна Решетняк - Невозможно узнать. Tayanna показала, как выглядела много лет назад (фото)
    Певица Татяна Решетняк
    instagram.com/tayanna_reshetnyak/

    Звезда поделилась архивной фотографией

    Украинская певица Tayanna решила напомнить своим фанатам, как она выглядела семь лет назад.

    В сторис на своей странице в Instagram исполнительница показала архивное фото, на котором изображена в черном соблазнительном наряде. На снимке видно, что звезда исполняет песни в честь новогодних праздников, ведь позади нее красуется елка.

    К слову, артистку трудно узнать. На фотографии она предстает с черными короткими волосами и необычным для нее макияжем.

    instagram.com/tayanna_reshetnyak/
    instagram.com/tayanna_reshetnyak/

    Кроме этого, Tayanna подумала о своих практиках. Она считает, что именно они помогли ему научиться управлять своей жизнью.

    Ранее «Скотч» сообщал, что режиссер «Игры в кальмара» объяснил детали концовки сериала.

    Шоураннер напомнил, что в финальном эпизоде первого сезона главный герой Сон Ки Хун (Ли Чон Чжэ), победивший в смертельных состязаниях и получивший крупный денежный приз, неожиданно покрасил волосы в красный цвет.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Невозможно узнать. Tayanna показала, как выглядела много лет назад (фото)