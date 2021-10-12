Невозможно узнать. Tayanna показала, как выглядела много лет назад (фото)

Звезда поделилась архивной фотографией

Украинская певица Tayanna решила напомнить своим фанатам, как она выглядела семь лет назад.

В сторис на своей странице в Instagram исполнительница показала архивное фото, на котором изображена в черном соблазнительном наряде. На снимке видно, что звезда исполняет песни в честь новогодних праздников, ведь позади нее красуется елка.

К слову, артистку трудно узнать. На фотографии она предстает с черными короткими волосами и необычным для нее макияжем.

instagram.com/tayanna_reshetnyak/

Кроме этого, Tayanna подумала о своих практиках. Она считает, что именно они помогли ему научиться управлять своей жизнью.

Ранее «Скотч» сообщал, что режиссер «Игры в кальмара» объяснил детали концовки сериала.

Шоураннер напомнил, что в финальном эпизоде первого сезона главный герой Сон Ки Хун (Ли Чон Чжэ), победивший в смертельных состязаниях и получивший крупный денежный приз, неожиданно покрасил волосы в красный цвет.