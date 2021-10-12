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    Мисс «Украина Вселенная» вышла замуж. Фото роскошной свадьбы

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    Модель Карина Жосан - Мисс «Украина Вселенная» вышла замуж. Фото роскошной свадьбы
    Модель Карина Жосан
    instagram.com/karinazhosanofficial/

    Звезда выбрала корсетное платье с фатиновой юбкой чуть ниже колена

    Модель Карина Жосан, мисс «Украина Вселенная-2018», расписалась со своим возлюбленным в Киеве. Его личность украинка не разглашает, но известно, что фамилия супруга – Ошер (Osher).

    Фотографиями со свадьбы модель поделилась на своей странице в Instagram. Торжество состоялось в столичном документ-сервисе «Готово» 8 октября.

    На церемонии росписи присутствовали друзья и близкие родственники пары. На совместных снимках пара целовалась на фоне надписи «Я тебя люблю» на разных языках.

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    Мисс «Украина Вселенная» вышла замуж. Фото роскошной свадьбы
    Мисс «Украина Вселенная» вышла замуж. Фото роскошной свадьбы
    Мисс «Украина Вселенная» вышла замуж. Фото роскошной свадьбы
    Мисс «Украина Вселенная» вышла замуж. Фото роскошной свадьбы
    instagram.com/karinazhosanofficial/

    Мисс «Украина Вселенная-2018» была одета в корсетное платье с фатиновой юбкой чуть ниже колена. Образ дополняли белые туфли на тонкой шпильке, традиционный букет, украшения из белого жемчуга. Невеста сделала волнистую укладку и нежный макияж.

    «Mr. and Mrs. Osher», – подписала модель свадебные фотографии, указав также дату события.

    Ранее «Скотч» сообщал, что режиссер «Игры в кальмара» объяснил детали концовки сериала.

    Шоураннер напомнил, что в финальном эпизоде первого сезона главный герой Сон Ки Хун (Ли Чон Чжэ), победивший в смертельных состязаниях и получивший крупный денежный приз, неожиданно покрасил волосы в красный цвет.

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    Теги: знаменитости мода и красота шоу-бизнес
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    Мисс «Украина Вселенная» вышла замуж. Фото роскошной свадьбы