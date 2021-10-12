Мисс «Украина Вселенная» вышла замуж. Фото роскошной свадьбы

Звезда выбрала корсетное платье с фатиновой юбкой чуть ниже колена

Модель Карина Жосан, мисс «Украина Вселенная-2018», расписалась со своим возлюбленным в Киеве. Его личность украинка не разглашает, но известно, что фамилия супруга – Ошер (Osher).

Фотографиями со свадьбы модель поделилась на своей странице в Instagram. Торжество состоялось в столичном документ-сервисе «Готово» 8 октября.

На церемонии росписи присутствовали друзья и близкие родственники пары. На совместных снимках пара целовалась на фоне надписи «Я тебя люблю» на разных языках.

Мисс «Украина Вселенная-2018» была одета в корсетное платье с фатиновой юбкой чуть ниже колена. Образ дополняли белые туфли на тонкой шпильке, традиционный букет, украшения из белого жемчуга. Невеста сделала волнистую укладку и нежный макияж.

«Mr. and Mrs. Osher», – подписала модель свадебные фотографии, указав также дату события.

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