Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон вышел из реабилитационной клиники



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Кит Харингтон

Папарацци засняли популярного актера в Лондоне

На днях Кит Харингтон попал в объективы фотографов в северном районе Лондона: он шел по улице со спортивной сумкой - скорее всего, из спортзала - и пил кофе на ходу.

Как известно, несколько последних недель актер «Игры престолов» провел в реабилитационной клинике в Коннектикуте, где проходил лечение от алкогольной зависимости и депрессии.

Когда именно Кит выписался из клиники в США, неизвестно - его представители отказались разглашать эту информацию, но поклонники рады и тому, что их кумир здоров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kit Harington® (@kitharington__ir) 19 Июн 2019 в 11:15 PDT





Напомним, исполнитель роли Джона Сноу, актер Кит Харингтон лег на лечение от алкогольной зависимости и депрессии в конце мая. Все это время он провел в элитном реабилитационном центре Privé-Swiss в штате Коннектикут. О его состоянии тогда рассказал инсайдер Us Weekly:

«Он вел очень нездоровый образ жизни, все время находился в состоянии стресса и использовал не слишком правильные способы для преодоления этих трудностей. Его жена Роуз Лесли приезжает к нему и очень поддерживает».









Джерело: Hello!