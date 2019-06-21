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    Жизнь

    Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон вышел из реабилитационной клиники

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    Кит Харингтон - Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон вышел из реабилитационной клиники
    Кит Харингтон

    Папарацци засняли популярного актера в Лондоне

    На днях Кит Харингтон попал в объективы фотографов в северном районе Лондона: он шел по улице со спортивной сумкой - скорее всего, из спортзала - и пил кофе на ходу.

    Как известно, несколько последних недель актер «Игры престолов» провел в реабилитационной клинике в Коннектикуте, где проходил лечение от алкогольной зависимости и депрессии.

    Когда именно Кит выписался из клиники в США, неизвестно - его представители отказались разглашать эту информацию, но поклонники рады и тому, что их кумир здоров.

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    Публикация от Kit Harington® (@kitharington__ir)


    Напомним, исполнитель роли Джона Сноу, актер Кит Харингтон лег на лечение от алкогольной зависимости и депрессии в конце мая. Все это время он провел в элитном реабилитационном центре Privé-Swiss в штате Коннектикут. О его состоянии тогда рассказал инсайдер Us Weekly:

    «Он вел очень нездоровый образ жизни, все время находился в состоянии стресса и использовал не слишком правильные способы для преодоления этих трудностей. Его жена Роуз Лесли приезжает к нему и очень поддерживает».



    Джерело: Hello!

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