В сети опубликовали ранее неизданную композицию Фредди Меркьюри



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фредди Меркьюри Teleprogramma.pro

Артист записал песню в 1986 году

В сети появилась ранее неизданная песня фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри Time Waits For No One, записанная еще в 1986 году. Клип на композицию был опубликован на Youtube-канале Freddie Mercury Solo.

Песня являлась частью концептуального альбома Time и была написана солистом популярной в 60-х группы Dave Clark Five Дейвом Кларком.

«Когда мы впервые записали ее на Эбби Роуд, мы с Фредди под пианино попробовали ее исполнить. Это дало мне мурашки по коже. Это было волшебство», - сказал Кларк в интервью Radio 2.

По словам Дейва, тогда для этой песни они записали 48 звуковых дорожек, чего ранее никогда не делали. После смерти Меркьюри музыкант решил свести трек, достав из архива записи репетиций, сохранившийся бэк-вокал Фредди и пригласил в качестве фортепианного аккомпаниатора Майка Морано, который перезаписал свою партию. Для релиза композиции также отреставрировали и перемонтированное старое видео с выступлений Фредди Меркьюри.

По материалам: КП в Украине.