Звезда «Игры престолов» Софи Тернер и Джо Джонас сыграют вторую свадьбу в Италии



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«Репетиция» прошла в Лас-Вегасе, а второе торжество - куда более масштабное пройдет в Провансе

Звезда сериала «Игры престолов» Софи Тернер и музыкант Джо Джонас стали мужем и женой в начале мая, сыграв спонтанную свадьбу в Лас-Вегасе сразу после вручения музыкальных наград на церемонии Billboard Music Awards. Но слава их не менее знаменитых родственников - Ника Джонаса и Приянки Чопры - не дает им покоя.

Как известно, свадьба Ника и Приянки длилась больше недели, и Софи с Джо решили также не ограничиваться одной церемонией.

Как удалось узнать нескольким французским СМИ, 29 июня пара сыграет свадьбу в Провансе, и длиться торжество будет не один день. Место проведения также выбрано не одно. Сначала Софи и Джо пригласят своих гостей в Chateau du Martinet, а затем в замок Chateau De Tourreau. Последний пользуется большой популярностью у свадебных организаторов. Говорят, состав гостей будет очень звездным.

Напомним, пара вместе с 2016 года. Впервые на красной дорожке они появились только в октябре 2018 года – на показе Louis Vuitton в Париже. Софи и Джо были обручены более полутора лет, поэтому свадьба была для их поклонников долгожданным событием.





Джерело: Hello!