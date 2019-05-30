Олег Винник подарит именное вино своим преданным фанатам



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Олег Винник

К выпуску готовится именная коллекция вин, посвященная творчеству Винника

Во время концерта

на Тернопольском городском стадионе, с которого вчера стартовал Всеукраинский тур артиста, стало известно, о каком именно вине поет исполнитель в своих хитах. Музыкант решил подарить коллекцию вин с собственным автографом своим преданным поклонникам. Этот выбор не случаен, как и все в песнях Винника.

Олега Винника

Дело в том, что один из Винних Домов готовит уникальную, первую в Украине, именную лимитированную коллекцию вин, которая будет посвящена творчеству Артиста №1 в Украине. Уже в конце года каждый, влюбленный в творчество Винника, сможет не только насладиться песнями любимого певца, но и узнать, какие они на вкус, пишет tv.ua.

Теперь на каждом концерте в рамках всеукраинского тура «Роксолана» Олег Винник будет дарить коллекцию вина тому, кто приобретет билет на 13 место 13 ряда. Какой сектор – сюрприз! Следующие выступления исполнителя состоятся в Ужгороде, Ивано-Франковске и Луцке.

Именное вино, которое готовят к выпуску в конце года, – это только начало! В ближайшем будущем поклонники певца смогут приобрести и другие товары от звезды. Следите за новостями, которых будет немало!