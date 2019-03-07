Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун встречается с Ромео Бекхэмом



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Милли Бобби Браун

Кажется, Ромео Бекхэм идёт по стопам старшего брата Бруклина и скоро представит семье звёздную подругу

В этом убеждены поклонники Бекхэма и звезды «Очень странных дел» Милли Бобби Браун. В свое время они вычислили, что юная актриса встречается с исполнителем Джейкобом Сарториусом, с которым Браун уже рассталась. Теперь подписчики подозревают, что новым избранником звезды стал Ромео Бекхэм.

Второму сыну Виктории и Дэвида сейчас 16 лет, поэтому родители рассказывают в интервью, что Ромео сосредоточен на учебе и занятиях теннисом, где он подаёт большие надежды. Однако фанатов двух юных звёзд никакие заявления убедить не смогли. В 2016 году Милли призналась в интервью изданию E! News, что хотела бы, чтобы парнем её героини Одиннадцать стал Бекхэм-младший. В 2017 году они отметили, как радостно Милли Бобби Браун отреагировала на комментарий юноши в Instagram, а теперь заметили, что Ромео стал всё чаще отмечать фотографии звезды лайками и сердечками в комментариях. С этого же когда-то начались отношения Милли и Джейкоба Сарториуса, поэтому поклонники уже ждут совместного выхода подростков в свет.

Надо отметить, что в случае, если подозрения фанатов подтвердятся, Ромео не придётся знакомить Милли с отцом, так как и она, и Дэвид Бекхэм являются послами ЮНИСЕФ и встретились ещё в 2016 году, на концерте в честь 70-летия организации.

Джерело: popcornnews