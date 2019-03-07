Создателей фильма «Король Ричард» раскритиковали из-за выбора Уилла Смита на главную роль
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Критики считают, что цвет кожи Уилла Смита не достаточно темный
Пользователи социальных сетей раскритиковали выбор Уилла Смита на роль Ричарда Уильямса для фильма «Король Ричард» об отце теннисисток Серены и Винус Уильямс.
Критики посчитали, что Смит слишком светлокожий для этой роли, и охарактеризовали это как колоризм, сообщает BBC. Колоризмом называют дискриминацию темнокожих людей в пользу людей с более светлой кожей той же расы. Явление распространено в Азии, США, Латинской Америке и Африке, где люди с более светлой кожей имеют существенные привилегии. Как отмечает IndieWire, ранее с такой же критикой столкнулась актриса Зои Салдана, сыгравшая певицу Нину Симон в биографическом фильме «Нина». Актрисе приходилось наносить темный грим во время съемок, чтобы выглядеть убедительней в роли Симон.
Пользователи твиттера отметили, что правильным будет передать роль более темнокожему актеру. Они также предложили других актеров, которые могли бы справиться с ролью: например, Идрис Эльба или Махершала Али. «Почему он всегда изображает темнокожих мужчин, как будто нет множества других актеров, которые больше подошли бы для этой роли?» — написал один из пользователей, раскритиковавших выбор создателей фильма. Тем не менее нашлись и те, кто встал на сторону Смита, заявив, что он по-прежнему является выдающимся темнокожим актером, несмотря на более светлый оттенок кожи. Актер еще не прокомментировал свое участие в фильме или критику в свой адрес. Также неизвестно кто станет режиссером картины и когда ожидается ее выход на экраны.
Джерело: Bird In Flight