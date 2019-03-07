Создателей фильма «Король Ричард» раскритиковали из-за выбора Уилла Смита на главную роль



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Уилл Смит Buro247.ua

Критики считают, что цвет кожи Уилла Смита не достаточно темный

Пользователи социальных сетей раскритиковали выбор Уилла Смита на роль Ричарда Уильямса для фильма «Король Ричард» об отце теннисисток Серены и Винус Уильямс.

Критики посчитали, что Смит слишком светлокожий для этой роли, и охарактеризовали это как колоризм, сообщает BBC. Колоризмом называют дискриминацию темнокожих людей в пользу людей с более светлой кожей той же расы. Явление распространено в Азии, США, Латинской Америке и Африке, где люди с более светлой кожей имеют существенные привилегии. Как отмечает IndieWire, ранее с такой же критикой столкнулась актриса Зои Салдана, сыгравшая певицу Нину Симон в биографическом фильме «Нина». Актрисе приходилось наносить темный грим во время съемок, чтобы выглядеть убедительней в роли Симон.

Пользователи твиттера отметили, что правильным будет передать роль более темнокожему актеру. Они также предложили других актеров, которые могли бы справиться с ролью: например, Идрис Эльба или Махершала Али. «‎Почему он всегда изображает темнокожих мужчин, как будто нет множества других актеров, которые больше подошли бы для этой роли?» — написал один из пользователей, раскритиковавших выбор создателей фильма. Тем не менее нашлись и те, кто встал на сторону Смита, заявив, что он по-прежнему является выдающимся темнокожим актером, несмотря на более светлый оттенок кожи. Актер еще не прокомментировал свое участие в фильме или критику в свой адрес. Также неизвестно кто станет режиссером картины и когда ожидается ее выход на экраны.

Джерело: Bird In Flight