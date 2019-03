В сети появились фото Даниэля Рэдклиффа со съемок нового фильма

Знаменитого актера заметили на съемочной площадке в новом образе

Звезду «Гарри Поттера» Даниэля Рэдклиффа заметили на съемках нового фильма «Побег из Претории», в котором он сыграет главную роль, и это снова будет роль «очкарика». Правда, на Гарри Поттера он вовсе не похож - главный герой, по сюжету фильма, находится в тюрьме строго режима в Претории. Действие разворачивается в конце 70-х годов прошлого века.

Two more from today#DanielRadcliffe #escapefrompretoria pic.twitter.com/LCxflDy6tA