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    Шоу-биз

    В сети появились фото Даниэля Рэдклиффа со съемок нового фильма

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    <div class="sel_item">Дэниэл Рэдклифф&nbsp;</div> - В сети появились фото Даниэля Рэдклиффа со съемок нового фильма
    Дэниэл Рэдклифф 

    Знаменитого актера заметили на съемочной площадке в новом образе

    Звезду «Гарри Поттера» Даниэля Рэдклиффа заметили на съемках нового фильма «Побег из Претории», в котором он сыграет главную роль, и это снова будет роль «очкарика». Правда, на Гарри Поттера он вовсе не похож - главный герой, по сюжету фильма, находится в тюрьме строго режима в Претории. Действие разворачивается в конце 70-х годов прошлого века.

    29-летнего актера очень трудно узнать в этом образе. Он одет в полосатую рубашку-поло бежевого цвета, синие клетчатые штаны и синюю кепку как у дальнобойщика. При этом, он с очень непривычной огромной бородой и длинными каштановыми волосами. Завершают образ большие очки.

    Дэниел в картине исполняет роль белого активиста Тима Дженкина. Фильм будет основан на реальных событиях, которые происходили в Южной Африке, где реальный активист сбегал из тюрьмы. Съемки, по данным источников, начались в Аделаиде две недели назад. Как передает Dailymail, кроме Рэдклиффа в картине сыграет также известный по «Парку Юрского периода» Сэм Нил.

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    В сети появились фото Даниэля Рэдклиффа со съемок нового фильма
    В сети появились фото Даниэля Рэдклиффа со съемок нового фильма
    В сети появились фото Даниэля Рэдклиффа со съемок нового фильма
    В сети появились фото Даниэля Рэдклиффа со съемок нового фильма
    В сети появились фото Даниэля Рэдклиффа со съемок нового фильма
    В сети появились фото Даниэля Рэдклиффа со съемок нового фильма
    В сети появились фото Даниэля Рэдклиффа со съемок нового фильма
    В сети появились фото Даниэля Рэдклиффа со съемок нового фильма
    В сети появились фото Даниэля Рэдклиффа со съемок нового фильма
    В сети появились фото Даниэля Рэдклиффа со съемок нового фильма
    В сети появились фото Даниэля Рэдклиффа со съемок нового фильма
    В сети появились фото Даниэля Рэдклиффа со съемок нового фильма
    В сети появились фото Даниэля Рэдклиффа со съемок нового фильма
    В сети появились фото Даниэля Рэдклиффа со съемок нового фильма
    В сети появились фото Даниэля Рэдклиффа со съемок нового фильма
    В сети появились фото Даниэля Рэдклиффа со съемок нового фильма

    Напомним, что Рэдклифф долгое время старался уйти от образа Гарри Поттера. По некоторым данным он даже переживал, что навсегда будет ассоциироваться с этой ролью, и соглашался на самые странные и неожиданные роли, например, он сыграл труп в фильме «Человек-швейцарский нож».

     

     

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