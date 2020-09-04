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    Жизнь

    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли рассекретила пол будущего ребенка

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    <p>Актриса из турецкого сериала &laquo;Великолепный век&raquo; решила больше не скрывать своего интересного положения</p> <div></div> - Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли рассекретила пол будущего ребенка

    Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» решила больше не скрывать своего интересного положения

    Наследник появится в январе 2021 года

    Недавно фанаты стали подозревать, что актриса Мерьем Узерли снова ждет ребенка. На летних фото они разглядели у нее изменения в фигуре. Подтверждения долго ждать не пришлось. В новом интервью актриса подтвердила свое интересное положение и даже раскрыла пол будущего малыша.

    «Пятый месяц беременности…. По воле судьбы новый человек прилетит в этот мир в январе… У меня родится девочка. Лара давно хотела брата или сестренку. Бережем свою семью», — поделилась девушка.

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    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли рассекретила пол будущего ребенка
    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли рассекретила пол будущего ребенка
    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли рассекретила пол будущего ребенка
    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли рассекретила пол будущего ребенка
    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли рассекретила пол будущего ребенка
    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли рассекретила пол будущего ребенка

    А вот отца будущего ребенка Узерли решила скрыть. По ее словам, он американец, но уже год живет в Берлине. Не удивительно, что их знакомство состоялось в Германии. Поклонникам остается лишь ждать, когда она представит им своего избранника. Напомним, что с бывшим возлюбленным актриса не общается. Джан даже не помогает ей финансово, поэтому Мерьем сама содержит дочку. Она рассказывала, что живет в квартире с наследницей. Девушка лишь создала счет в банке на дочку, куда переводит все деньги. Так Узерли намерена обеспечить наследнице будущее.

    Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини —  «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

    Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.

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