Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли рассекретила пол будущего ребенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» решила больше не скрывать своего интересного положения

Наследник появится в январе 2021 года

Недавно фанаты стали подозревать, что актриса Мерьем Узерли снова ждет ребенка. На летних фото они разглядели у нее изменения в фигуре. Подтверждения долго ждать не пришлось. В новом интервью актриса подтвердила свое интересное положение и даже раскрыла пол будущего малыша.

«Пятый месяц беременности…. По воле судьбы новый человек прилетит в этот мир в январе… У меня родится девочка. Лара давно хотела брата или сестренку. Бережем свою семью», — поделилась девушка.

А вот отца будущего ребенка Узерли решила скрыть. По ее словам, он американец, но уже год живет в Берлине. Не удивительно, что их знакомство состоялось в Германии. Поклонникам остается лишь ждать, когда она представит им своего избранника. Напомним, что с бывшим возлюбленным актриса не общается. Джан даже не помогает ей финансово, поэтому Мерьем сама содержит дочку. Она рассказывала, что живет в квартире с наследницей. Девушка лишь создала счет в банке на дочку, куда переводит все деньги. Так Узерли намерена обеспечить наследнице будущее.

Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини — «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.