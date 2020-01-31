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    Шоу-биз

    Макс Барских шокировал фанатов (фото)

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    Макс Барских шокировал фанатов (фото)
    instagram.com/max_barskih

    Известный украинский певец Макс Барских, который недавно откровенно спел о чувствах, поразил новым снимком

    Пикантное фото артист выложил в своем Instagram.

    «Месяц репетиций и подготовки к туру», - подписал фото певец.

    Поклонники позитивно оценили сексуальный образ Барских. Они написали артисту множество комплиментов в комментариях.

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    instagram.com/max_barskih

    «Круто выглядишь», «Такой красивый», «Сексуальный», «Побольше таких фото», «Ох уж этот взгляд», «Шикарный", «Удачи тебе, Макс», «Стильный и модный», «Пушка», «Крутой», - написали юзеры социальной сети.

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