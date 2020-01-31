Макс Барских шокировал фанатов (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/max_barskih

Известный украинский певец Макс Барских, который недавно откровенно спел о чувствах, поразил новым снимком

Пикантное фото артист выложил в своем Instagram.

«Месяц репетиций и подготовки к туру», - подписал фото певец.

Поклонники позитивно оценили сексуальный образ Барских. Они написали артисту множество комплиментов в комментариях.

instagram.com/max_barskih

«Круто выглядишь», «Такой красивый», «Сексуальный», «Побольше таких фото», «Ох уж этот взгляд», «Шикарный", «Удачи тебе, Макс», «Стильный и модный», «Пушка», «Крутой», - написали юзеры социальной сети.