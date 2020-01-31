22-летняя жена престарелого едва не потеряла купальник в волнах океана: фото папарацци



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Молодая жена звезды французского кинематографа 53-летнего Венсана Касселя наслаждается отдыхом в Бразилии

Тина Кунаки и 53-летний Венсан Кассель поженились 24 августа 2018 года

22-летняя Тина Кунаки много времени проводит на пляже, нежась в лучах ласкового солнца и волнах Атлантического океана. Надо отметить, что модель довольно быстро вернулась в форму после родов: Кунаки впервые стала мамой 19 апреля прошлого года, когда на свет появилась малышка Амазони Кассель.

Тина плескалась в воде, когда поднялась волна. Девушка едва успела спасти свой крошечный купальник, который чуть не смыло водой. Когда волна отступила, звезда не стала расстраиваться, а лишь посмеялась над забавной ситуацией.

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