Олег Винник признался, что обожает делать заготовки на зиму и угощать ими друзей
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Розсилка
Главный блондин Украины рассказал, какие домашние заботы приносят ему удовольствие
Олег Винник, который недавно отпраздновал юбилей, признался, что иногда сам делает традиционные домашние закрутки.
«Мне нравится и процесс, и, конечно, результат! Недавно во время гастролей на Закарпатье я купил белые грибы. По приезду часть отложил, чтобы пожарить. А часть – закатал в банки. Кстати, люблю закрутками угощать друзей, ведь делая что-то своими руками, ты вкладываешь в этот процесс не только частичку своего труда, но и своей души», – рассказал Олег Винник за кулисами шоу «З Днем народження, Україно!».
А еще популярный артист признался в своей слабости. Оказывается, кумир миллионов не может устоять перед… молодым зеленым горошком.
«Если я увижу горох – скуплю весь, что есть в наличии: ведро, так ведро! И буду всю дорогу его уплетать. Просто не могу перед ним устоять. И, кстати, неправду говорят, будто от гороха что-то там такое бывает», – рассказал артист.