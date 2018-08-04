Винник добрався до спорту: співак увійшов у «Команду зірок» з боксу



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Відомий композитор своїм прикладом хоче надихнути молодих українців

Федерація боксу України запускає масштабну всеукраїнську акцію «Команда зірок».

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

«В останні роки саме спорт і перемоги вітчизняних спортсменів на світовій арені є тим, що об’єднує всіх українців», - зазначається у повідомленні прес-служби ФБУ.

З метою популяризації спорту та, зокрема, боксу в Україні, а також підтримки національних збірних перед важливими стартами і була створена ця «команда».

До команди приєднаються кумири сучасної молоді: співаки, актори, шоумени, артисти, відомі українці й українки, які своїм прикладом здорового способу життя, а також регулярними заняттями спортом, допомагають сотням тисяч українських підлітків обрати правильний життєвий шлях.

«З великою радістю та гордістю повідомляємо, що першим, хто приєднався до зіркової команди ФБУ, став відомий український співак, автор і композитор – Олег Винник», - додається у повідомленні.

Винник уже закликав молодь займатися спортом, зокрема, боксом.