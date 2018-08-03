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    Шоу-биз

    Лидер группы «ВВ» объяснил, почему его бояться политики

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    Олег Скрипка - Лидер группы «ВВ» объяснил, почему его бояться политики
    Олег Скрипка

    Фронтмен популярной украинской группы разоткровенничался с журналистами

    После концерта в Одессе, Олег Скрипка поделился впечатлениями и рассказал, что успел записать несколько песен и снять клип.

    «Мы записали несколько новых песен, которые еще нигде не звучали и не издавались. На одну из них – «Королева» – сняли клип, но он еще не готов. Нам очень интересно мнение одесситов, поэтому проведем голосование, на какие песни нужно снимать клипы, а на какие делать акценты. Очень хочется услышать обратную связь», – сказал Скрипка.

    Так же артист отметил, что в Одессе всегда все очень гостеприимные и он удовольствием общается с местными жителями.

    «Люди подходят, хотят общаться, фотографироваться. Однажды так на пляже подошел парень, который на нашем концерте сделал предложение девушке, а потом показал ребенка, который у них родился… В общем, чувствуешь себя соучастником чужого счастья», - отметил Скрипка.

    По словам фронтмена группы «ВВ» украинцы начинают общаться с ним без проблем, а вот лидеры политических партий его побаиваются. 

    «Они меня боятся. Я же могу сказать правду», – объяснил музыкант.

    Джерело: Комсомольска Правда в Украине

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