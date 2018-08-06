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    Шоу-биз

    Ани Лорак перестала носить обручальное кольцо

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    Ани Лорак с супругом Муратом - Ани Лорак перестала носить обручальное кольцо
    Ани Лорак с супругом Муратом

    Скандальное видео с супругом украинской певицы вызвало шквал эмоций в сети

    Как ранее сообщал Scotch, на прошлой неделе в сеть слили видео, на котором запечатлен супруг Ани Лорак в объятиях брюнетки Яны в одном из караоке-клубов столицы.

    После скандального инцидента, певица перестала обновлять свои страницы в социальных сетях и поклонники начали бить тревогу и писать в комментариях слова поддержки.

    Но в конце недели артистка все-таки порадовала фолловеров новым снимком. 

    Звезда поделилась в Instagram фото, сделанным в гримерке перед выходом на сцену. Подписчики певицы сразу же заметили, что Ани позирует без обручального кольца. Однако, через некоторое время Лорак удалила снимок, опубликовав новое фото с Любовью Успенской, но на этот раз наличие кольца было невозможно рассмотреть.

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    -5_17

    Фолловеры поддержали Лорак и пожелали справиться со всеми трудностями. «Не отчаивайтесь никогда. Храни вас бог. Самое главное чудо в жизни у вас уже есть-это ваша доченька. Пусть у вас все будет хорошо！Мы вас любим！Добрым людям жизнь помогает пройти все невзгоды. Вы молодец, вы умничка, трудяга. Я вам желаю только добра и самых лучших дней. Дай Бог крепкого здоровья вам и доченьке!», пишут поклонники.

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