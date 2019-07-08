Сергей Бабкин признался в любви супруге в соцсети



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Сергей Бабкин instagram.com/babkin_official

Украинский музыкант чувственно поздравил жену с днем рождения

Сергей Бабкин обожает свою супругу Снежану и каждый раз доказывает, что с каждым днем его любовь к жене становится все сильнее и сильнее.

На этот раз, Сергей Бабкин чувственно признался в любви к своей супруге в соцсети и поздравил ее с Днем рождения.

«Наша маленькая Солнечная система включает в себя уже три Планеты, Спутник и его Звезду. Естественно-красивую, потрясающе-тёплую и невозмутимо-яркую Звезду. Это ты, Любимая моя! Только когда ты рядом - есть жизнь. И она такая, какой должна быть - удивительная и непредсказуемая. Когда мы все вместе кружимся вокруг тебя, в нашей вселенной наступает гармония!», - написал в соцсети звезда.





Снежана Бабкина

Напомним, что совсем недавно Сергей и Снежана снова стали родителями. У пары родился сын.

Стоит отметить, что во время беременности пара баловала фолловеров в соцсетях нежными семейными снимками.