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    Шоу-биз

    Сергей Бабкин признался в любви супруге в соцсети

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    Сергей Бабкин - Сергей Бабкин признался в любви супруге в соцсети
    Сергей Бабкин
    instagram.com/babkin_official

    Украинский музыкант чувственно поздравил жену с днем рождения

    Сергей Бабкин обожает свою супругу Снежану и каждый раз доказывает, что с каждым днем его любовь к жене становится все сильнее и сильнее.

    На этот раз, Сергей Бабкин чувственно признался в любви к своей супруге в соцсети и поздравил ее с Днем рождения.

    «Наша маленькая Солнечная система включает в себя уже три Планеты, Спутник и его Звезду. Естественно-красивую, потрясающе-тёплую и невозмутимо-яркую Звезду. Это ты, Любимая моя! Только когда ты рядом - есть жизнь. И она такая, какой должна быть - удивительная и непредсказуемая. Когда мы все вместе кружимся вокруг тебя, в нашей вселенной наступает гармония!», - написал в соцсети звезда. 


    Снежана Бабкина

    Снежана Бабкина

    Напомним, что совсем недавно Сергей и Снежана снова стали родителями. У пары родился сын. 

    Стоит отметить, что во время беременности пара баловала фолловеров в соцсетях нежными семейными снимками.

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    Сергей Бабкин признался в любви супруге в соцсети
    Сергей Бабкин признался в любви супруге в соцсети
    Сергей Бабкин признался в любви супруге в соцсети
    Сергей Бабкин признался в любви супруге в соцсети
    Сергей Бабкин признался в любви супруге в соцсети
    Сергей Бабкин признался в любви супруге в соцсети
    Сергей Бабкин признался в любви супруге в соцсети
    Сергей Бабкин признался в любви супруге в соцсети
    Сергей Бабкин признался в любви супруге в соцсети

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