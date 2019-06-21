Шарики, цветы и ананас: Снежану Бабкину выписали из роддома (фото)



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Чета Бабкиных с новорожденным сыном

Пара поделилась снимками с выписки

Счастливые Снежана и Сергей Бабкины вместе с новорожденным сыном выписались из роддома. Перед тем, как сесть в машину и отправиться в Харьков, артист и его супруга сфотографировались возле столичного роддома «Лелека».

Как призналась Снежана Бабкина, Елисей очень похож на Серёжу, и родился самым большим среди всех детей Бабкиных.