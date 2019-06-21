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    Шоу-биз

    Шарики, цветы и ананас: Снежану Бабкину выписали из роддома (фото)

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    Чета Бабкиных с новорожденным сыном - Шарики, цветы и ананас: Снежану Бабкину выписали из роддома (фото)
    Чета Бабкиных с новорожденным сыном

    Пара поделилась снимками с выписки

    Счастливые Снежана и Сергей Бабкины вместе с новорожденным сыном выписались из роддома. Перед тем, как сесть в машину и отправиться в Харьков, артист и его супруга сфотографировались возле столичного роддома «Лелека».

    Как призналась Снежана Бабкина, Елисей очень похож на Серёжу, и родился самым большим среди всех детей Бабкиных.

    «Эти роды стали для нас раем. Все прошло так быстро, комфортно, и мы с радостью готовы вернуться сюда ещё», – прокомментировал счастливый Сергей Бабкин.

    Стоит отметить, что одной из первых пару поздравила вездесущая Катя Осадчая. Ведущая программы « Світське життя» не только взяла интервью у четы Бабкиных, но и подарила Елисею маленькую вышиванку.

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    Шарики, цветы и ананас: Снежану Бабкину выписали из роддома (фото)
    Шарики, цветы и ананас: Снежану Бабкину выписали из роддома (фото)
    Шарики, цветы и ананас: Снежану Бабкину выписали из роддома (фото)
    Шарики, цветы и ананас: Снежану Бабкину выписали из роддома (фото)
    Шарики, цветы и ананас: Снежану Бабкину выписали из роддома (фото)
    Шарики, цветы и ананас: Снежану Бабкину выписали из роддома (фото)
    Шарики, цветы и ананас: Снежану Бабкину выписали из роддома (фото)
    instagram.com/svitsketv

    По словам Сергея Бабакина, в Харькове Елисея уже ждут сестричка Веселина и братик Артур, которые подготовили подарки. 

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