Шарики, цветы и ананас: Снежану Бабкину выписали из роддома (фото)
Пара поделилась снимками с выписки
Счастливые Снежана и Сергей Бабкины вместе с новорожденным сыном выписались из роддома. Перед тем, как сесть в машину и отправиться в Харьков, артист и его супруга сфотографировались возле столичного роддома «Лелека».
Как призналась Снежана Бабкина, Елисей очень похож на Серёжу, и родился самым большим среди всех детей Бабкиных.
«Эти роды стали для нас раем. Все прошло так быстро, комфортно, и мы с радостью готовы вернуться сюда ещё», – прокомментировал счастливый Сергей Бабкин.
Стоит отметить, что одной из первых пару поздравила вездесущая Катя Осадчая. Ведущая программы « Світське життя» не только взяла интервью у четы Бабкиных, но и подарила Елисею маленькую вышиванку.
По словам Сергея Бабакина, в Харькове Елисея уже ждут сестричка Веселина и братик Артур, которые подготовили подарки.