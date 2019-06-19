Бабкины рассказали, как назвали новорожденного сына



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Снежана и Сергей Бабкины viva.ua

Вчера в семье Снежаны и Сергя Бабкиных случилось радостное событие - родился сын

Звездные родители малыша вне себя от счастья и с уже успели рассказать о том, как прошли роды.

«Я в раю! Я счастлива! Я счастлива, что Сережа всегда был рядом. Без него я бы не справилась! Он такой смелый, такой заботливый. С ним вообще ничего не страшно было», - призналась Снежана Бабкина.

О своих чувствах рассказал и Сергей:

«Слава Господу, что все прошло успешно и благополучно, что Снежечка прекрасно себя чувствует, что маленький – здоровенький, такой богатырь – 3 килограмма 250 грамм! Самый высокий из всех наших малых – аж 53 сантиметра (смеется). Сейчас он дремлет, спит! Просто сказать, какой я сейчас счастливый, – это ничего не сказать. Это уже другой уровень счастья, восприятия. Мы смеемся, плачем, опять смеемся! Так переживали и волновались, но все прошло прекрасно! Спасибо всем на этом свете: нашим ангелам-хранителям, нашим любимым, родным, всем, кто за нас переживал, кто думал о нас в это время, ждал вместе с нами.Спасибо Энергии, Космосу, Вселенной!», - отметил Сергей Бабкин.

Стоит отметить, что родители определились с именем задолго до рождения малыша.

«Четыре года назад мне приснился сон, что я плаваю. Вода – очень-очень чистая и глубокая. Нереальное воспоминание. Плыву, но не понимаю куда. В какой стороне берег – не знаю. И вдруг со дна начинают подниматься пузырьки воздуха. Кажется, это какое-то морское чудовище, кит или скат. Я пристально смотрю вниз, но глубина нереальная, дна совсем не видно. Стараюсь уплыть, но не получается, стою на месте. И тут выныривает из воды мальчик, уже взрослый, лет 8-9, такой весь белый-белый – и брови белые, и волосы, как ангел. А я и спрашиваю: «Кто ты?» А он говорит мне: «Я – твой». «Как тебя зовут?» – спрашиваю его. На что он мне отвечает: «Елисей». Я проснулась и сказала – у нас родится сын Елисей. Когда мы в интернете почитали, что означает это имя, первое, на что наткнулись – у Елисеев день ангела в июне. А это как раз наш месяц. Прямо какая-то магия», - отметила счастливая мама.

Джерело: Комсомольска Правда в Украине