Участник «Танців з зірками» Юрий Ткач перепел хит Despacito

После выступления на шоу «Голос країни» Юрий Ткач исполнил популярный хит в программы #Backstage

Популярный украинский комик и экс-участник «Танців з зірками» Юрий Ткач, который вчера выступил на «слепых прослушиваниях» с песней «Я і Сара» и развернул всех четырех судей «Голоса країни», пообщался С Артемом Гагариным в рамках проекта #Backstage.Во втором блоке программы #Backstage, где



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Юрий Ткач и Артем Гагарин

После выступления на шоу «Голос країни» Юрий Ткач исполнил популярный хит в программы #Backstage

Популярный украинский комик и экс-участник «Танців з зірками» Юрий Ткач, который вчера выступил на «слепых прослушиваниях» с песней «Я і Сара» и развернул всех четырех судей «Голоса країни», пообщался С Артемом Гагариным в рамках проекта #Backstage.



Во втором блоке программы #Backstage, где ведущий Артем Гагарин предложил Юрию прослушать вокальные данные закулисных сотрудников проекта «Голоса країни», Ткач услышал латиноамериканский хит Despacito. Его так впечатлило исполнение, что во время съемки и он сам спел этот трек лично для Артема Гагарина и съемочной группы.

Кроме этого, Юрий Ткач рассказал, зачем он пришел на шоу.

«Я пришел на «Голос країни», чтобы найти себе друзей, сейчас все мои друзья юмористы, потом добавились танцоры, а теперь я хочу дружить и с певцами. Если серьезно, я на своем примере хочу показать, что в жизни возможно все, нужно только много работать и верить в свои мечты», - отметил Юрий.

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