Участница шоу «Танцы со звездами» беременна
- Сьогодні, 12:52
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Алена Шоптенко
Алена Шоптенко призналась, что ждет малыша
Украинский хореограф и участница проекта «Танцы со звездами» Алена Шоптенко прокомментировала слухи о вероятной беременности, которую Алена Шоптенко подтвердила в интервью Кате Осадчей из программы «Світське життя».
«Да, я в положении», - не стала скрывать украинский хореограф.
Также Шоптенко добавила, что беременность не мешает ей вести активный образ жизни.
«Питаюсь я правильно, рационально - это мой образ жизни, поэтому мне очень повезло, мне не нужно ничего менять, чтобы не набрать лишнего», - отметила Алена.Напомним, что Алена Шоптенко тайно вышла замуж в октябре прошлого года. Избранником звезды стал предприниматель Алексей Иванов.