Участница шоу «Танцы со звездами» беременна

Алена Шоптенко призналась, что ждет малыша

Украинский хореограф и участница проекта «Танцы со звездами» Алена Шоптенко прокомментировала слухи о вероятной беременности, которую Алена Шоптенко подтвердила в интервью Кате Осадчей из программы «Світське життя». «Да, я в положении», - не стала скрывать украинский хореограф. Также Шоптенко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Алена Шоптенко

Алена Шоптенко призналась, что ждет малыша

Украинский хореограф и участница проекта «Танцы со звездами» Алена Шоптенко прокомментировала слухи о вероятной беременности, которую Алена Шоптенко подтвердила в интервью Кате Осадчей из программы «Світське життя».

«Да, я в положении», - не стала скрывать украинский хореограф.

Также Шоптенко добавила, что беременность не мешает ей вести активный образ жизни.

«Питаюсь я правильно, рационально - это мой образ жизни, поэтому мне очень повезло, мне не нужно ничего менять, чтобы не набрать лишнего», - отметила Алена.