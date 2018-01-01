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    Участница шоу «Танцы со звездами» беременна

    Алена Шоптенко призналась, что ждет малыша
    Украинский хореограф и участница проекта «Танцы со звездами» Алена Шоптенко прокомментировала  слухи о вероятной беременности, которую Алена Шоптенко подтвердила в интервью Кате Осадчей из программы «Світське життя». «Да, я в положении», - не стала скрывать украинский хореограф. Также Шоптенко
    • Сьогодні, 12:52
    • Розсилка
    Алена Шоптенко
    Алена Шоптенко

    Алена Шоптенко призналась, что ждет малыша

    Украинский хореограф и участница проекта «Танцы со звездами» Алена Шоптенко прокомментировала  слухи о вероятной беременности, которую Алена Шоптенко подтвердила в интервью Кате Осадчей из программы «Світське життя».

    «Да, я в положении», - не стала скрывать украинский хореограф.

    Также Шоптенко добавила, что беременность не мешает ей вести активный образ жизни.

    «Питаюсь я правильно, рационально - это мой образ жизни, поэтому мне очень повезло, мне не нужно ничего менять, чтобы не набрать лишнего», - отметила Алена.

    Напомним, что Алена Шоптенко тайно вышла замуж в октябре прошлого года. Избранником звезды стал предприниматель Алексей Иванов.
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