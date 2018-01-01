Участник «Танцев со звездами» порвал «Голос країни»

Юрию Ткачу удалось развернуть кресла звездных тренеров

Продюсеры вокального шоу преподнесли очередной сюрприз звездным тренерам и поклонникам проекта «Голос країни» - на сцену вышел один из самых ярких участников «Танцев со звездами» Юрий Ткач.«Танцев со звездами». Зажигательное выступление Юрия с песней группы Dzidzio «Я і Сара» не оставило



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Юрий Ткач

Юрию Ткачу удалось развернуть кресла звездных тренеров

Продюсеры вокального шоу преподнесли очередной сюрприз звездным тренерам и поклонникам проекта «Голос країни» - на сцену вышел один из самых ярких участников «Танцев со звездами» Юрий Ткач.«Танцев со звездами».

Зажигательное выступление Юрия с песней группы Dzidzio «Я і Сара» не оставило равнодушным ни зрителей в зале, ни звездных тренеров.

Юрию удалось развернуть все четыре кресла и даже спеть с Сергеем Бабкины дуэтом. Однако, на этом участие в вокальном шоу для Юрия закончилось. По словам украинского комика, он больше специализируется на танцах, а поет для удовольствия, поэтому он уступил свое место более талантливым участникам.