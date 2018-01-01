Тина Кароль опубликовала серию соблазнительных снимков

Украинская певица приняла участие в откровенном фотосете

Популярная певица и тренер шоу «Голос Країни» Тина Кароль практически не рассказывает о личной жизни и не балует поклонников откровенными снимками. Но в День всех влюбленных артистка решила сделать исключение и порадовать фанов необычной фотосессией. Кароль опубликовала в соцсети провокационный коллаж из полароидных снимков,



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Тина Кароль

Украинская певица приняла участие в откровенном фотосете

Популярная певица и тренер шоу «Голос Країни» Тина Кароль практически не рассказывает о личной жизни и не балует поклонников откровенными снимками. Но в День всех влюбленных артистка решила сделать исключение и порадовать фанов необычной фотосессией.

Кароль опубликовала в соцсети провокационный коллаж из полароидных снимков, автором которых стала эксперт и фотограф реалити «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк.

Артистка позирует весьма откровенных и страстных образах. Снимки настолько впечатлили поклонников Кароль, что они даже придумали название для этого фотосета - «В постели с Тиной».