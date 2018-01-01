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    Тина Кароль опубликовала серию соблазнительных снимков

    Украинская певица приняла участие в откровенном фотосете
    Популярная певица и тренер шоу «Голос Країни» Тина Кароль практически не рассказывает о личной жизни и не балует поклонников откровенными снимками. Но в День всех влюбленных артистка решила сделать исключение и порадовать фанов необычной фотосессией. Кароль опубликовала в соцсети провокационный коллаж из полароидных снимков,
    • Сьогодні, 13:12
    • Розсилка
    Тина Кароль
    Тина Кароль

    Украинская певица приняла участие в откровенном фотосете

    Популярная певица и тренер шоу «Голос Країни» Тина Кароль практически не рассказывает о личной жизни и не балует поклонников откровенными снимками. Но в День всех влюбленных артистка решила сделать исключение и порадовать фанов необычной фотосессией.

    Кароль опубликовала в соцсети провокационный коллаж из полароидных снимков, автором которых стала эксперт и фотограф реалити «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк.

    Артистка позирует весьма откровенных и страстных образах. Снимки настолько впечатлили поклонников Кароль, что они даже придумали название для этого фотосета - «В постели с Тиной».

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    Тина Кароль опубликовала серию соблазнительных снимков
    Тина Кароль опубликовала серию соблазнительных снимков
    Тина Кароль опубликовала серию соблазнительных снимков
    Тина Кароль опубликовала серию соблазнительных снимков
    Тина Кароль опубликовала серию соблазнительных снимков

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