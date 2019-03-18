12-летний украинский школьник способен определить название оперы без звука



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Олег Оливко

В эти выходные состоялся четвертый выпуск шоу «Дивовижні люди»

В необычном проекте за победу соревнуются украинцы с выдающимися умственными способностями. Победителем четвертого эпизода стал мальчик, который умеет различать оперы без звука.

12-летний Олег Оливко знает сотни оперных произведений и может идентифицировать их без звука – лишь по движениям губ солистов.

Сложно поверить, но раньше мальчик с трудом разговаривал: слова, которые он произносил, различала и понимала только мама. Пытаясь помочь ребенку, она отправила сына заниматься музыкой. Такое решение оказалось спасением: со временем Олег стал лучше разговаривать и даже открыл в себе удивительную способность.

«Я выключал звук в телевизоре и думал: какая же сейчас ария или опера играет? И постепенно начал учиться различать звуки, читая их по губам», – рассказал участник шоу.

В супершоу «Дивовижні люди» Олегу предстояло без звука, основываясь лишь на артикуляции солистов, определить оперные произведения, а затем исполнить их. Участник блестяще справился с заданием и получил 39 балов от звездных экспертов.

Особенно умения героя растрогали Машу Ефросинину. «Для меня сошлись два пронзительных явления – ребёнок и опера. Я просто не могла не плакать. Олег, последний раз я испытывала такие чувства, когда рожала своих детей».

Олег Оливко также получил самый высокий бал от зрителей в зале. Таким образом, он стал победителем четвертого выпуска супершоу и теперь будет соревноваться за звание самого удивительного украинца в финале проекта.

Стоит отметить, что шоу «Дивовижні люди» – это украинская адаптация популярного немецкого формата The Brain, которое успешно выходит в США, Франции, Китае, Италии, Бразилии, Португалии и других странах мира. В украинском проекте, который выходит на телеканале «Украина» борются за победу люди с выдающимися умственными способностями, которые запоминают огромные объемы информации, очень быстро считают, имеют стереоскопическое зрение, впечатляющую тактильную, двигательную, мышечную или музыкальную память.