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    Шоу-биз

    Дочь Хлои Кардашян снялась в своей первой фотосессии

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    Хлои Кардашьян - Дочь Хлои Кардашян снялась в своей первой фотосессии
    Хлои Кардашьян

    Звезда реалити-шоу поделилась снимками с Тру Томпсон в рамках промо-компании своего джинсового бренда

    Хлои Кардашян в делах рекламы давно не новичок. Ей точно известно, что лучше всего товар продается, если в ролике появляются животные или дети. Звезда реалити-шоу не упустила такой возможности для продвижения своего деним-брэнда Good American и снялась вместе со своей дочерью.

    Тру Томпсон исполнится год только в апреле, но малышка, сидя у мамы на руках, чувствует себя весьма комфортно перед объективом камеры во время своей первой официальной «фотосессии». Сама же Хлои дефилирует в обтягивающих джинсах.

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    Публикация от Khloe Kardashian Fanpage (@khloekvideo)

    На еще одном видео девушка вместе с дочерью позирует около открытого холодильника. Надо отдать девочке должное - вспышки фотоаппаратов ее не очень волнуют, в отличие от разноцветного содержимого полок холодильной камеры.

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    Дочь Хлои Кардашян снялась в своей первой фотосессии
    Дочь Хлои Кардашян снялась в своей первой фотосессии
    Дочь Хлои Кардашян снялась в своей первой фотосессии
    Дочь Хлои Кардашян снялась в своей первой фотосессии
    Дочь Хлои Кардашян снялась в своей первой фотосессии
    Дочь Хлои Кардашян снялась в своей первой фотосессии
    Дочь Хлои Кардашян снялась в своей первой фотосессии
    Дочь Хлои Кардашян снялась в своей первой фотосессии
    Дочь Хлои Кардашян снялась в своей первой фотосессии
    Дочь Хлои Кардашян снялась в своей первой фотосессии
    Дочь Хлои Кардашян снялась в своей первой фотосессии
    Дочь Хлои Кардашян снялась в своей первой фотосессии
    Дочь Хлои Кардашян снялась в своей первой фотосессии
    Дочь Хлои Кардашян снялась в своей первой фотосессии
    Дочь Хлои Кардашян снялась в своей первой фотосессии
    Дочь Хлои Кардашян снялась в своей первой фотосессии
    Дочь Хлои Кардашян снялась в своей первой фотосессии

    Отметим, что это не первый случай, когда представители самого младшего поколения семейства Кардашян становятся звездами рекламных кампаний. Так, своего первого ребенка Чикаго Уэст Ким «привлекла» для рекламы своей косметической линейки.

     

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