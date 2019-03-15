Свадебный фотограф из США сняла рождение собственного сына



Розсилка ВІДПРАВИТИ

facebook.com/megan.ann.1238

Всем женщинам, которые захотят последовать ее примеру, Маттиуццо посоветовала изучить возможности своей камеры, чтобы та не подвела в ответственный момент

Меган Маттиуццо живет в городе Гамбург, штат Нью-Йорк, и занимается свадебной фотографией. Ей 29 лет, и недавно она родила своего первенца, которого назвали Истон. Еще до его появления на свет Меган начала подыскивать способ задокументировать это событие. Знакомые фотографы предложили свои услуги, но она решила, что справится и сама.

Предварительно женщина позаботилась о том, чтобы на ее камере Nikon были выставлены правильные настройки. Все время, пока у Меган продолжались схватки, ее муж держал фотоаппарат и был готов передать его, когда понадобится. Кроме того, Маттиуццо заранее попросила акушеров выключить верхний свет в помещении и оставить яркую лампу в конце ее кровати, чтобы сделать снимок.

После 12 часов схваток Меган в нужный момент взяла камеру и сделала потрясающие снимки новорожденного сына. Она отметила, что роды были болезненными, но желание запечатлеть рождение Истона помогло со всем справиться.

«На боль перестаешь обращать внимание, — сказала она в комментарии BuzzFeed. — Это твой сын, это твой ребенок. Видеть его… Я не могу описать это чувство. Ты девять месяцев не знаешь, как он выглядит и кто он. А потом, наконец, увидев здорового ребенка, ты просто вне себя от счастья».

Трогательными моментами рождения малыша фотограф поделилась в соцсети.

Джерело: Bird In Flight