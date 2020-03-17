19-летняя дочь Джуда Лоу в бикини похвасталсь идеальным телом (фото)



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Британская модель порадовала поклонников пляжным снимком instagram.com/lirisaw

Девушка примерила яркий купальник

Дочь актеров Джуда Лоу и Сэди Фрост Айрис выросла настоящей красавицей. Девушка делает успешную карьеру модели. Голубоглазая девушка поделилась провокационными снимками.

19-летняя красавица продемонстрировала идеально плоский животик и бронзовую кожу. Для второго снимка модель позировала в том же самом купальнике, но скрыла глаза под глаза за оригинальными игривыми очками ярко-желтого цвета.

«Это похоже на месяц строгого воздержания», - заявила девушка. Айрис напомнила о пандемии коронавируса, поставив несколько смайликов защитных масках. Охватившая планету инфекция отразилась на планах юной звезды, ей пришлось отказаться от рабочих поездок и путешествий.

Поклонники Айрис пришли в восторг от ее пикантных фото. Они осыпали девушку комплиментами. «Я бы получил от вас коронавирус», «Боже, ты такая красивая». «Ты получила свое благословение от небес», «Магическая», «Любимая модель во Вселенной», «Такая милая и взгляд по‑детски наивный», «Вау, красота, которую вы источаете, действительно невероятна», - написали фолловеры модели в комментариях.