Наоми Кэмпбелл выбросила пончо за $3 тысячи из-за коронавируса



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49-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл

Звезда боится подхватить коронавирус

39-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл из-за вспышек коронавируса принимает все меры безопасности. Например, из дома модель выходит только в защитном костюме, маске и перчатках (звезда даже выпустила ролик, в котором показывает, как собирает защитный лук).

И теперь Наоми выбросила пончо Burberry за 3 тысячи долларов, в котором летела в самолете. Об этом рассказала сама модель в Twitter. Она выложила фото в пончо из аэропорта и написала: «Теперь оно в мусорном баке».

Недавно Наоми Кэмпбелл сделала неожиданный сюрприз своим поклонникам в Инстаграме. Она сфотографировала себя перед сном. Звезда позировала топлес, укрывшись по пояс одеялом. Наоми обнажила грудь, благоразумно заретушировав сосок стикером в форме звездочки.

«Воскресное селфи», - отметила она сексуальный кадр.