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    Шоу-биз

    Наоми Кэмпбелл выбросила пончо за $3 тысячи из-за коронавируса

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    49-летняя супермодель&nbsp;Наоми Кэмпбелл - Наоми Кэмпбелл выбросила пончо за $3 тысячи из-за коронавируса
    49-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл

    Звезда боится подхватить коронавирус

    39-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл из-за вспышек коронавируса принимает все меры безопасности. Например, из дома модель выходит только в защитном костюме, маске и перчатках (звезда даже выпустила ролик, в котором показывает, как собирает защитный лук).

    И теперь Наоми выбросила пончо Burberry за 3 тысячи долларов, в котором летела в самолете. Об этом рассказала сама модель в Twitter. Она выложила фото в пончо из аэропорта и написала: «Теперь оно в мусорном баке».

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    Недавно Наоми Кэмпбелл сделала неожиданный сюрприз своим поклонникам в Инстаграме. Она сфотографировала себя перед сном. Звезда позировала топлес, укрывшись по пояс одеялом. Наоми обнажила грудь, благоразумно заретушировав сосок стикером в форме звездочки.

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    «Воскресное селфи», - отметила она сексуальный кадр.

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