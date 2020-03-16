Сын Гарри и Меган Маркл проведет лето в Англии с Елизаветой ІІ



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Меган Маркл, Гарри с сыном Арчи

Пара приняла приглашение Елизаветы II провести время в шотландском имении, несмотря на то, что ранее СМИ писали об их конфликте

Меган Маркл и принц Гарри приняли приглашение Елизаветы II и согласились приехать на летние каникулы в шотландское имение, где маленький Арчи проведет время с прабабушкой и дедушкой - принцем Чарльзем, а также другими членами семьи.

Единственной проблемой может стать то, что в один из летних месяцев в загородную резиденцию в Балморале приезжают Уильям и Кейт с детьми: маленькими Джорджем, Луи и Шарлоттой. Пока пара не обозначила дату визита, а, учитывая натянутые отношения между принцами - отдохнуть вместе всем членами королевской семьи будет проблематично.

Отметим, что ранее, в прошлом августе, Меган Маркл и принц Гарри отказались от предложения Елизаветы II и не приехали на традиционный летний отдых. Уже тогда писали о том, что между герцогами и королевой весьма натянутые отношения, но официальная причина звучала иначе: занятость супругов и забота о маленьком сыне Арчи.



