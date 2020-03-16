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    Шоу-биз

    Дональд Гловер выпустил новый альбом, но спустя несколько часов удалил

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    Американский актер и певец Дональд Гловер - Дональд Гловер выпустил новый альбом, но спустя несколько часов удалил
    Американский актер и певец Дональд Гловер

    Альбом вышел в формате лайвстрима

    15 марта американский актер и музыкант Дональд Гловер, известный как Childish Gambino, запустил лайвстрим своего нового альбома. На специальном сайте DonaldGloverPresents.com можно было услышать уже вышедшую в 2018 году песню Feels Like Summer, а также несколько новых треков, в том числе фиты с Арианой Гранде, 21 Savage.

    Однако спустя несколько часов все записи исчезли, а менеджер артиста Фам Ротштейн удалил информацию о стриме в своем Twitter, а потом и аккаунт целиком, пишет Pitchfork.

    Тем не менее фанаты успели сохранить и нарезать музыку со стрима на отдельные треки и выложить в сеть.

    Дата нового релиза, на каких платформах, а также под каким лейблом и именем он выйдет, неизвестны. Ранее Гловер заявлял, что после четвертого студийного альбома откажется от псевдонима Childish Gambino.

    Последний альбом Childish Gambino «Awaken, My Love!» вышел в 2016 году и получил номинацию на «Грэмми». С тех пор артист выпустил несколько синглов, в том числе This is America — трек в прошлом году выиграл две премии «Грэмми»: в категориях «Запись года» и «Песня года», а клип собрал более 660 млн просмотров на YouTube и широко обсуждался в сети.

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