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    Шоу-биз

    19-летняя дочь Веры Брежневой в крошечном бикини вызвала фурор

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    <p>19-летняя модель Соня Киперман</p> <div></div> - 19-летняя дочь Веры Брежневой в крошечном бикини вызвала фурор

    19-летняя модель Соня Киперман

    instagram.com/sonyaxkiperman/

    Звездная дочь обнародовала впечатляющий кадр, сделанный на яхте

    19-летняя Соня Киперман заставила многих девушек ей позавидовать провела отпуск в Турции. Девушка отдохнула на яхте вместе с отцом Михаилом Киперманом и младшей сестрой Сарой. В поездке Соня наслаждалась жарким солнцем, а также радовала поклонников горячими фото.

    Одним из таких стал снимок девушки в пикантном бикини. Киперман в черном микрокупальнике приняла позу, которая позволяла хорошенько разглядеть ее фигуру. Соня натянула лямки трусиков на бедра так, как любят делать многие топ-модели, включая Беллу Хадид и Кендалл Дженнер.

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    19-летняя дочь Веры Брежневой в крошечном бикини вызвала фурор
    19-летняя дочь Веры Брежневой в крошечном бикини вызвала фурор
    19-летняя дочь Веры Брежневой в крошечном бикини вызвала фурор
    19-летняя дочь Веры Брежневой в крошечном бикини вызвала фурор
    19-летняя дочь Веры Брежневой в крошечном бикини вызвала фурор
    instagram.com/sonyaxkiperman/

    Такой модный трюк позволяет визуально уменьшить объем талии и удлинить ноги. Впрочем, девушка и без того стройная и изящная. Довольная дочь экс-солистки группы «Виа Гра» Веры Брежневой улыбалась и очаровательно жмурилась из-за ярких лучей. «Солнечная крошка», — подписала фото Соня.

    Фолловеры восхитились красотой девушки. «Классная фигура и родинки. Можно составлять созвездия», «Огонь!», «Красивая девочка», «Красотка!», «Потрясающая королева!», «Улыбка и фигура мамины», «Яркая и очаровательная девочка!», «Лолита», «Бомба!» — написали пользователи.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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