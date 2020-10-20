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    Жизнь

    Известный украинский певец заразился коронавирусом

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    Певец Олег&nbsp; Михайлюта - Известный украинский певец заразился коронавирусом
    Певец Олег  Михайлюта
    facebook.com/olegfahot.mykhailiuta

    В комментариях подписчики поддержали певца

    Популярный певец, фронтмен группы «Танок на майдані Конго» Олег «Фагот» Михайлюта подхватил Covid-19. Об этом музыкант написал в своем Фейсбуке. По словам «Фагота», в начале его сильно «ломало», а также пропало обоняние.

    «Я конечно понимал, что все пройдем через этот коронакипиш, но надеялся, что со мной это произойдет как можно позже, если вообще не обойдет, но произошло именно так и тест показал мне, что отныне я официально коронованная особа, в начале ломало серьезно, сейчас отпустило, но никому этого не советую, т.к. верить или не верить вопрос для каждого личный, но берегите себя и своих близких тщательно, так как их вам никто не заменит. Больше всего скучаю по запахам, ибо мир без них непосовершенен», - написал Михайлюта.

    В комментариях к посту подписчики поддержали певца.

    «Быстрого и легкого выздоровления!» «Выздоравливай! пусть снова все пахнет», «Там где нет старых запахов, пусть будут новые ноты».

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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