Известный украинский певец заразился коронавирусом



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Певец Олег Михайлюта facebook.com/olegfahot.mykhailiuta

В комментариях подписчики поддержали певца

Популярный певец, фронтмен группы «Танок на майдані Конго» Олег «Фагот» Михайлюта подхватил Covid-19. Об этом музыкант написал в своем Фейсбуке. По словам «Фагота», в начале его сильно «ломало», а также пропало обоняние.

«Я конечно понимал, что все пройдем через этот коронакипиш, но надеялся, что со мной это произойдет как можно позже, если вообще не обойдет, но произошло именно так и тест показал мне, что отныне я официально коронованная особа, в начале ломало серьезно, сейчас отпустило, но никому этого не советую, т.к. верить или не верить вопрос для каждого личный, но берегите себя и своих близких тщательно, так как их вам никто не заменит. Больше всего скучаю по запахам, ибо мир без них непосовершенен», - написал Михайлюта.

В комментариях к посту подписчики поддержали певца.

«Быстрого и легкого выздоровления!» «Выздоравливай! пусть снова все пахнет», «Там где нет старых запахов, пусть будут новые ноты».

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.