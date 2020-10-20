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    Шоу-биз

    Дочь Джуда Лоу вызывающе позировала в дерзком купальнике (фото)

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    <p>19-летняя модель Айрис Лоу изумила поклонников</p> <div></div> - Дочь Джуда Лоу вызывающе позировала в дерзком купальнике (фото)

    19-летняя модель Айрис Лоу изумила поклонников

    instagram.com/lirisaw/

    Звезда создала горячий образ на отдыхе

    Дочь Джуда Лоу и Сэйди Фрост, 19-летняя модель Айрис Лоу, уехала из осеннего Лондона на солнечное побережье. Девушка сохранила локацию в секрете, чтобы насладиться отпуском в уединении. На море Айрис взяла с собой самые смелые наряды.

    Одним из таких стало монокини небесно-голубого цвета с пикантными вырезами. Оно идеально село по фигуре Лоу, открыв взгляду изящную талию, плоский живот и упругие бедра модели. Сверху дочь именитых актеров накинула кардиган в тон. Айрис оперлась на руку, выставив грудь и бедра вперед.

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    Дочь Джуда Лоу вызывающе позировала в дерзком купальнике (фото)
    Дочь Джуда Лоу вызывающе позировала в дерзком купальнике (фото)
    Дочь Джуда Лоу вызывающе позировала в дерзком купальнике (фото)
    Дочь Джуда Лоу вызывающе позировала в дерзком купальнике (фото)
    Дочь Джуда Лоу вызывающе позировала в дерзком купальнике (фото)
    Дочь Джуда Лоу вызывающе позировала в дерзком купальнике (фото)
    instagram.com/lirisaw/

    Фанаты выразили эмоции в комментариях. У некоторых не нашлось слов, поэтому они оставили эмоджи в виде сердец и огненного пламени. «Ты суперкрасивая», «Сексуальная русалка!», «Изгибы идеальные», «Пленительная красотка!», «Завидую твоему парню», «Кукольная внешность», «Хочу такое же тело и купальник», — восхитились пользователи.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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