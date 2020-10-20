Дочь Джуда Лоу вызывающе позировала в дерзком купальнике (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

19-летняя модель Айрис Лоу изумила поклонников instagram.com/lirisaw/

Звезда создала горячий образ на отдыхе

Дочь Джуда Лоу и Сэйди Фрост, 19-летняя модель Айрис Лоу, уехала из осеннего Лондона на солнечное побережье. Девушка сохранила локацию в секрете, чтобы насладиться отпуском в уединении. На море Айрис взяла с собой самые смелые наряды.

Одним из таких стало монокини небесно-голубого цвета с пикантными вырезами. Оно идеально село по фигуре Лоу, открыв взгляду изящную талию, плоский живот и упругие бедра модели. Сверху дочь именитых актеров накинула кардиган в тон. Айрис оперлась на руку, выставив грудь и бедра вперед.

Фанаты выразили эмоции в комментариях. У некоторых не нашлось слов, поэтому они оставили эмоджи в виде сердец и огненного пламени. «Ты суперкрасивая», «Сексуальная русалка!», «Изгибы идеальные», «Пленительная красотка!», «Завидую твоему парню», «Кукольная внешность», «Хочу такое же тело и купальник», — восхитились пользователи.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.